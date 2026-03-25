Milei respaldó a Adorni y adelantó que estará en el Congreso para presenciar el informe de gestión del jefe de Gabinete

Javier Milei no habla desde el último sábado, cuando compareció ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, Hungría. Sin embargo, en las últimas horas se volcó de manera frenética a responder a usuarios en la X y dejar mensajes, como el respaldo que le brindó este miércoles a Manuel Adorni, en el marco de las denuncias por supuestas irregularidades en el patrimonio del jefe de Gabinete.

Adorni brindó una conferencia de prensa este miércoles en Casa Rosada donde antes adelantó algunas medidas de gobierno y luego respondió preguntas de los periodistas, todas enfocadas en las denuncias de las últimas semanas respecto a irregularidades en su patrimonio, la existencia de casas sin declarar, el viaje de su esposa en el avión presidencial y la escapada en avión privado a Punta del Este en Carnaval. Fue la primera vez que el jefe de Gabinete se enfrentó de manera masiva a la prensa, pese a que había brindado algunas entrevistas mano a mano.

Tal como consignó Clarín , el nerviosismo le ganó a Adorni en su primera conferencia de prensa en lo que va del año. En ese marco, tanto ministros - presentes muchos en Casa Rosada al momento de enfrentar los micrófonos - como el mismo Presidentes salieron a respaldar al ex vocero.

Milei apoyó a uno de sus principales espadas a través de X. En uno de los tantísimos mensajes que publicó luego de la conferencia de prensa adelantó que estará presente le próximo mes en el Congreso , cuando Adorni tenga que brinda su informe ante los legisladores en carácter de jefe de Gabinete.

"NO ME LO PIERDO. AHÍ ESTARÉ...!!!", fueron las palabras de Milei al compartir otro mensaje de la cuenta de Vocería presidencial donde informaban que el 29 de abril será el día que Adorni acuda al Congreso. Es probable que el Presidente se ubique durante algunos pasajes de la presentación en uno de los palcos, tal como lo hizo en otras ocasiones cuando se debatían cuestiones claves para el Gobierno.

NO ME LO PIERDO. AHÍ ESTARÉ...!!! CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd

Fuente: Clarín