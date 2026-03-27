Milei celebró el triunfo judicial por YPF y apuntó al kirchnerismo: “Tuvimos que arreglar las cagadas de Kicillof en el segundo gobierno de la corrupta”

El presidente Javier Milei comenzó este viernes su discurso en el Centro de Formación de Capital Humano haciendo referencia al fallo favorable a la Argentina en el caso YPF , que le evita al país pagar más de US$ 16.000 millones, y, envalentonado, apuntó contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner .

"Lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", lanzó el presidente.

En la misma línea, el presidente también chicaneó a quienes cuestionaron sus viajes a Estados Unidos y sus fotos con el mameluco de YPF. "Ah, pero los viajes. Ah, pero el mameluco. Acá está la gestión. 18.000 millones de dólares", dijo Milei, golpeando el atril desde el que exponía.

Inmediatamente después de terminar su conferencia, en el acto organizado por el Ministerio de Capital Humano, Milei celebró en las redes: "¡Ganamos el juicio de YPF!" , escribió en X junto a una foto con parte del gabinete.

GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p

En apoyo al Gobierno, y dejando atrás su propio escándalo, Manuel Adorni también aprovechó la ocasión para publicar: "Hablame de gestión. Fin" , resumió -fiel a su estilo- en su perfil. Durante su exposición, Milei no dudó en reiterar su apoyo al jefe de Gabinete: "Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias".

Hablame de gestión. Fin. https://t.co/W9oa8GJGQq

Otro de los que festejaron en las redes fui Luis Caputo . "Tremenda noticia", compartió el ministro de Economía, junto a una felicitación para los abogados del Estado.

TREMENDA NOTICIA!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!

Tras el fallo norteamericano a favor de la Argentina, las acciones de YPF se incrementaron casi un 5% , mientras que las de Burford (un fondo de inversión británico) se derrumbaron por más del 45%. Estas cifras fueron compartidas por Javier Milei junto a un mensaje que lo resume todo: "MAGA. Fin", por Make Argentina Great Again (Hacer a Argentina Grande de Nuevo), un guiño al lema utilizado por Donald Trump en sus campañas.

MAGA! Fin. pic.twitter.com/DYidLgqyI7

En un fallo histórico para el país , la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por YPF y revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera. Además, rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato contra el país, confirmó otros puntos a favor del Estado y ordenó que el caso siga su curso.

La Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. De esta forma, el país evitará pagar más de US$ 16.000 millones.

La causa continuará el proceso bajo nuevos criterios. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios.

El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.

El fallo representa un respaldo para el gobierno de Javier Milei y mejora las perspectivas del país de volver a los mercados internacionales.

Fuente: Clarín