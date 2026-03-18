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Mezclar alcohol con bicarbonato y canela: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Redacción CNM marzo 18, 2026

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En el mundo de los trucos caseros, hay mezclas que se vuelven populares por su practicidad. Una de las más recomendadas es la combinación de alcohol, bicarbonato de sodio y canela , tres ingredientes accesibles que, juntos, pueden ayudar en distintas tareas del hogar.

Esta preparación se destaca por su efecto desinfectante, desodorizante y repelente , lo que la convierte en una alternativa útil para complementar la limpieza diaria.

Si bien es una preparación segura y eficaz, es importante remarcar que no reemplaza a la limpieza con productos profesionales, sino que funciona como complemento. Antes de usarla, es clave probarla en una pequeña zona para comprobar que no deje manches ni dañe la superficie.

Fuente: TN


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