Mezclar alcohol con bicarbonato y canela: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros, hay mezclas que se vuelven populares por su practicidad. Una de las más recomendadas es la combinación de alcohol, bicarbonato de sodio y canela , tres ingredientes accesibles que, juntos, pueden ayudar en distintas tareas del hogar.

Esta preparación se destaca por su efecto desinfectante, desodorizante y repelente , lo que la convierte en una alternativa útil para complementar la limpieza diaria.

Si bien es una preparación segura y eficaz, es importante remarcar que no reemplaza a la limpieza con productos profesionales, sino que funciona como complemento. Antes de usarla, es clave probarla en una pequeña zona para comprobar que no deje manches ni dañe la superficie.

Fuente: TN