Ataque de furia en Quilmes: fue a pagar una boleta, increpó a los empleados y tuvo que intervenir la policía

Un trámite de rutina terminó en un verdadero caos. Una mujer protagonizó un violento episodio de furia en la sede central de la Municipalidad de Quilmes cuando intentaba pagar una factura.

La escena fue grabada por otros vecinos que esperaban ser atendidos y rápidamente se viralizó. Todo comenzó en el sector de cajas del edificio municipal. Según testigos, la mujer presentaba dificultades para resolver un trámite relacionado con una boleta.

Ante la imposibilidad de realizar el pago en ese momento, su malestar escaló en segundos hasta transformarse en un ataque de nervios y gritos contra el personal administrativo.

“¿Cuál es el delito? ¡Díganme cuál es el monto!” , se la escucha gritar enajenada en las imágenes que se viralizaron. Mientras los empleados intentaban explicarle los pasos a seguir, la vecina redobló la apuesta: “¡Tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil!”.

En el video se observa cómo un efectivo de la Policía Bonaerense se acerca para intentar calmarla, pero la situación parece desbordarlo por momentos.

La mujer, lejos de cambiar su actitud, continuó increpando a los gritos a quienes estaban detrás del mostrador, ante la mirada de sorpresa y el temor de los demás contribuyentes que hacían la fila.

Finalmente, tras varios minutos de tensión y agresiones verbales, el personal de seguridad logró retirar a la mujer del edificio. Aunque el incidente no pasó a mayores en términos de daños físicos o materiales, dejó en evidencia el clima de hostilidad que se vive en algunas dependencias públicas ante las complicaciones burocráticas y el contexto de crisis.

Fuente: TN