Poner una hoja de laurel en las rejillas de casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Las cucarachas son una de las plagas más comunes en el hogar y, también, de las más difíciles de eliminar. En este contexto, existen alternativas caseras que buscan prevenir su aparición sin usar insecticidas. Una de las más difundidas es colocar hojas de laurel en las rejillas .

El secreto está en los compuestos aromáticos de la hoja, que resulta insoportable para estos insectos. Al colocarla en la rejilla de ventilación, ya sea en la cocina o el baño, se crea una especie de barrera natural que las mantiene alejadas.

El efecto del laurel está relacionado con sus compuestos aromáticos naturales. Según quienes aplican este método, su uso puede generar un entorno poco favorable para las cucarachas:

Aplicarlo es simple y no requiere preparación previa:

Si bien el laurel puede ser útil como complemento, lo más importante es mantener ciertas rutinas de limpieza:

Además de su posible efecto repelente, el laurel también puede ayudar a reducir malos olores en zonas donde suele acumularse humedad, como las rejillas.

Su aroma se dispersa de forma suave en el ambiente y puede aportar una sensación más fresca. Para potenciarlo, algunas personas suman unas gotas de aceites esenciales, como eucalipto o lavanda.

Fuente: TN