Le prestó la moto a un amigo y le pidió $400 mil para devolvérsela

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Un hombre residente de La Rioja denunció que un amigo le había robado su motocicleta, luego de que supuestamente se la pidiera prestada para hacer compras. Al no regresar con el vehículo, como habían previsto, lo acusó de intentar exigirle dinero para devolvérselo.

Todo ocurrió el lunes pasado en el barrio Autódromo Norte, ubicado en la capital riojana, cuando un conocido de la víctima se llevó la moto por la mañana. “Le presté la moto para que se vaya a comprar unas cosas. Yo lo vi crecer en el barrio”, indicó el denunciante.

Mientras aguardaban el regreso del hombre y este no aparecía, la pareja del sospechoso se comunicó con los propietarios. A través de mensajes, la mujer les habría reclamado el pago de 400 mil pesos, como condición para entregar la moto.

De acuerdo con la información publicada por Nueva Rioja, el denunciante decidió pactar un encuentro para supuestamente entregarle el monto que les habían pedido. No obstante, al momento de concretar la reunión, redujeron a golpes al acusado y recuperaron el vehículo.

Luego de que la violencia escalara, un patrullero local se presentó en el lugar para controlar la situación. Según los detalles brindados por Medios Rioja, el hombre acusado de intentar extorsionar a su vecino quedó detenido y fue trasladado hacia una comisaría local.



