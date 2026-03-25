María Eugenia Vidal reflotó un viejo posteo de Manuel Adorni sobre la vida privada de los funcionarios

La ex diputada nacional de Pro, María Eugenia Vidal salió al cruce este miércoles por la tarde del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al reflotar un antiguo posteo del funcionario sobre la exposición de la vida privada de quienes ocupan cargos públicos , en medio de las controversias que lo tienen bajo la lupa judicial y política.

El mensaje recuperado por Vidal data de 2016, cuando Adorni opinó sobre los dichos de la entonces gobernadora bonaerense sobre su separación de Ramiro Tagliaferro -con quien estuvo por casi 20 años-. “Es lo que debe hacer. Su vida privada por desgracia es pública en su caso” , escribió el vocero presidencial aquel momento.

Diez años después, la actual titular de la Fundación Pensar retomó ese tuit y lo utilizó como respuesta indirecta a la situación que atraviesa el funcionario libertario . La publicación fue acompañada por un meme que alude a la vergüenza, en un gesto de tono irónico que buscó exponer una aparente contradicción entre aquella postura.

El posteo de Vidal se da en un contexto en el que el jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena pública tras una serie de revelaciones sobre su patrimonio, viajes y la participación de su entorno familiar en actividades oficiales. Su continuidad en el cargo, incluso, fue puesta en duda en los últimos días.

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Una de las primeras polémicas surgió el domingo 8 de marzo, cuando se conoció —a partir de una imagen periodística— que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado en el avión presidencial hacia Estados Unidos , primero a Miami y luego a Nueva York. El desplazamiento se produjo en el marco de la llamada Argentina Week, una serie de encuentros impulsados por el Gobierno para promocionar al país como destino de inversiones.

A ese episodio se sumó luego otro viaje que también generó cuestionamientos: la familia de Adorni se trasladó a Punta del Este en un jet privado durante el último fin de semana largo de carnaval. El vuelo fue compartido con el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario, cuya productora tiene vínculos con la TV Pública, área que depende del propio jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién financió esos traslados.

En paralelo, se conoció que Angeletti registró en noviembre de 2024 una propiedad a su nombre en el country Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz. La operación fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó que se investigue a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Estas revelaciones derivaron en la apertura de expedientes judiciales que quedaron en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

Las distintas informaciones mantuvieron al funcionario bajo un escrutinio creciente, que motivó su reaparición pública tras casi dos meses sin conferencias de prensa. En ese marco, Adorni buscó dar una respuestas, aunque evitó brindar precisiones sobre los puntos más sensibles al argumentar que hay una investigación en curso .

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder ”, afirmó el miércoles por la mañana. Luego insistió en que no podía profundizar sobre aspectos específicos: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecerla”.

En relación con las propiedades que se le atribuyen, sostuvo: “ Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada . Todo está declarado”. Sin embargo, su afirmación abrió nuevos interrogantes , ya que confirmó que reside en un inmueble que no figura en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción.

Según su declaración jurada de 2024, Adorni informó la posesión de dos propiedades: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco —compartido con su esposa— y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal, recibido por donación familiar . También consignó ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000.

Consultado por la vivienda en Martínez y la operación en Exaltación de la Cruz, el funcionario relativizó las acusaciones. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno” , sostuvo.

Sobre el viaje a Punta del Este, evitó dar detalles sobre su financiamiento y protagonizó un cruce con un periodista. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente” , respondió. Luego agregó: “La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”.

Pese a esa afirmación, su intervención no dejó en claro si el traslado fue efectivamente financiado con recursos propios. De acuerdo con la información incorporada en la causa, las facturas de los vuelos privados no están a su nombre: el tramo de ida figura a nombre de la productora Imhouse, vinculada a Grandio, mientras que el regreso forma parte de un paquete de viajes facturados a un tercero.

Antes de responder preguntas, Adorni intentó reorientar la agenda hacia la gestión . En su exposición inicial reivindicó la postura oficial sobre el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y anunció el envío de iniciativas al Congreso. “Es el proceso más reformista de la historia”, aseguró. También adelantó que el Poder Ejecutivo impulsará la designación de 60 jueces y fiscales para cubrir vacantes en el Poder Judicial y confirmó que el 29 de abril se presentará ante el Congreso para brindar su informe de gestión.

Sin embargo, el foco volvió rápidamente sobre las polémicas. “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares. Incluso, que había gastado 250.000 dólares con mi tarjeta de crédito. No es cierto . Nosotros hablamos con resultados”, afirmó, en un discurso que cerró con cuestionamientos a la prensa.

Fuente: La Nación