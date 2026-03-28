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MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Jubilado ingresó a una página falsa del banco y le sacaron U$S 7.500

Redacción CNM marzo 28, 2026

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Un nuevo caso de defraudación informática fue denunciado en Madariaga, donde un hombre de 76 años sufrió el hackeo de su cuenta bancaria y la sustracción de una importante suma de dinero.


Según informaron a CNM, la víctima entró a una página web del Banco Provincia muy similar a la original sin saber que era falsa. En ese momento, la plataforma le indicó que debía aguardar unos minutos y posteriormente le solicitó una clave token.


Con ese número los estafadores pudieron hacer un blanqueo de la clave y entrar sin que el lo detectase. Al día siguiente, al presentarse en la entidad bancaria, constató que su cuenta había sido vulnerada y que le habían sustraído 7.500 dólares, además de una suma en pesos argentinos.


La investigación permitió establecer que el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de otra persona, lo que ahora es materia de análisis por parte de la Justicia.


La causa fue caratulada como “defraudación informática” y se trabaja para intentar rastrear las operaciones y dar con los responsables.



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