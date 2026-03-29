MADARIAGA: Explosivo estreno de Alicia en el País de las Maravillas

MADARIAGA

Producciones Independientes presentó una versión libre del cuento

, bajo la dirección de Alejandro Manzo.

Alicia en el País de las Maravillas





La obra está pensada para toda la familia (realmente), con escenas, momentos, palabras y diálogos adaptados tanto para grandes como para chicos. Esto la convierte en un éxito por varios factores: la frescura de los niños que participan —Salvador Oreggioni, Umma Topich, Amanda Elías, Bruno Moreno, Mía Di Fresco, Lara Chegoriansky, Lua Britos y Umma López—; además de la participación de dos niñas en acrobacia en tela, Lucía Maldonado y Constantina Gutiérrez, quienes realizan impactantes figuras en el aire.

También se destaca un grupo de adolescentes con energía, compromiso y mucha chispa, que interpretan los diversos personajes del Mundo de las Maravillas.





Entre los personajes más destacados aparecen El Pez y su esposa, el Sapo —ambos interpretados por Marcela Arancedo—, una divertida pareja de animales casados desde hace años, que cumplen el rol de lacayos de la Reina de Corazones y desatan un sinfín de risas, especialmente entre el público adulto.





El personaje central, Alicia, es interpretado por Valeria Bergameschino, una joven estudiante del profesorado de teatro que encarna el papel con calidez, cercanía y un excelente ida y vuelta con el público infantil, algo que no todos logran.

Completan esta propuesta llena de emoción, alegría y color la participación del público, los bailes, las coreografías, efectos con burbujas, humo de colores, cartas de póker iluminadas y diversos recursos teatrales, además de un sobreescenario que resalta la presencia de la Reina.





Las coreografías estuvieron a cargo de la joven Pilar Ricotti, mientras que la dirección general fue de Alejandro Manzo.





Una más que excelente propuesta para toda la familia, que apuesta al arte desde sus bases a través del trabajo de Producciones Independientes.