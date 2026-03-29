Lo condenaron por el abuso sexual del sobrino de su ex y se fugó: cayó cuando fue a visitar a su papá

Un hombre de 37 años, sobre quien pesaba una orden de captura por abuso sexual agravado , fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informaron fuentes del caso a Infobae , el prófugo fue capturado en el barrio de Mataderos luego de que los efectivos federales lograran identificar su paradero mediante tareas de vigilancia.

La búsqueda comenzó luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, presidido por la jueza Cinthia Oberlander, ordenara el arresto del imputado.

El hombre había sido condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la relación de convivencia. La víctima fue el sobrino de su ex pareja , con quien convivió entre los años 2014 y 2018.

De acuerdo a las fuentes, la denuncia fue presentada por la familia del menor tras conocerse los hechos, y las pruebas reunidas permitieron corroborar el relato de la víctima.

Durante el proceso judicial, el acusado permaneció en libertad por un recurso de casación, hasta que en noviembre de 2025 el beneficio fue rechazado y la condena quedó firme. Fue convocado para cumplir la pena, al no presentarse, pasó a estar prófugo.

La investigación, inicialmente a cargo de la Policía de la Ciudad, fue derivada a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA . Los agentes determinaron que el buscado frecuentaba el domicilio de su padre en Mataderos. A partir de esa información, se estableció una vigilancia discreta en la zona y, tras varios días, se observó la salida de un hombre cuyas características físicas coincidían con las del prófugo.

De inmediato, los efectivos procedieron a identificar y detener al sospechoso en la calle Corvalán al 1700 , en plena vía pública.

El ahora detenido quedó a disposición judicial y será trasladado para cumplir la condena por abuso sexual, señalaron los investigadores.

Fuente: Infobae