MADARIAGA: Encontraron a un hombre desnudo y desorientado en plena calle

MADARIAGA

Un llamativo episodio se registró en la intersección de calle 25 y 4, en General Madariaga, donde un hombre de 70 años fue encontrado deambulando completamente desnudo durante la noche del domingo.





El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona mayor caminando sin ropa en la vía pública. La información a la que accedió CNM indica que al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y entrevistó al hombre, quien se encontraba consciente, ubicado en tiempo y espacio, pero sin poder explicar cómo había llegado a ese lugar en esas condiciones.





Según relató, se encontraba en la ciudad junto a un grupo de amigos, ya que habían viajado con fines recreativos para pescar en la laguna La Salada. Sin embargo, aseguró no recordar lo sucedido previamente al momento en que fue hallado.





De inmediato, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y se le realizaron distintos estudios para determinar su estado de salud. Los profesionales indicaron que no presentaba signos de violencia ni evidencias de consumo de alcohol u otras sustancias.





Tras los controles, se confirmó que el hombre se encontraba en buen estado general y fue dado de alta, aunque se le recomendó continuar con estudios médicos más exhaustivos en su lugar de residencia.





La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó bajo intervención de la Justicia, que dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.