MADARIAGA: Dos jóvenes heridos al chocar con un auto en una esquina céntrica

MADARIAGA

Foto: Tribuna





Un nuevo siniestro vial se registró en una de las esquinas con mayor cantidad de accidentes en General Juan Madariaga.





El hecho ocurrió esta tarde en la intersección de Moreno y Maistegui, donde colisionaron un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Honda Tornado en la que circulaban dos jóvenes.





Según se informó, el auto transitaba por Moreno mientras que la moto lo hacía por Maistegui, produciéndose el impacto en el cruce.





Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica.





La esquina donde ocurrió el siniestro es conocida por registrar reiterados accidentes de tránsito.





Trabajaron en el lugar personal de emergencias y fuerzas de seguridad.





Info y foto: Tribuna Madariaga