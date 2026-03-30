MADARIAGA: Detectaron dos hombres a caballo que tenían cortes vacunos

MADARIAGA





Un operativo del Comando de Prevención Rural de General Madariaga permitió detectar un presunto caso de abigeato, luego de que dos sospechosos escaparan al advertir la presencia policial.





El hecho ocurrió el 27 de marzo por la noche, en un camino vecinal del desvío hacia Villa Gesell, a la altura del acceso a la Ruta 11. Allí, los efectivos observaron a dos hombres a caballo dentro de un establecimiento rural. Al intentar identificarlos, descendieron de los equinos y huyeron rápidamente, perdiéndose en la oscuridad.





Al inspeccionar el lugar, el personal encontró los caballos abandonados —uno de pelaje zaino y otro tordillo— y, junto a ellos, restos de animales vacunos recientemente faenados. En detalle, se constató que uno de los equinos llevaba tres medias reses, mientras que debajo del otro animal había otras tres, sumando un total de seis cortes.





Las piezas correspondían a ganado de raza Aberdeen Angus, de pelaje negro y colorado, con un peso estimado de aproximadamente 200 kilos cada una. Además, en el lugar se hallaron dos mochilas: una de lona color celeste con la inscripción de una marca deportiva y otra negra con varios compartimentos.





Tras las averiguaciones, se determinó que los animales faenados pertenecerían al propietario del establecimiento rural donde ocurrió el hecho. Asimismo, un hombre se presentó en el lugar manifestando estar buscando los caballos, cuyas características coincidían con los encontrados, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.





La Fiscalía interviniente dispuso iniciar una causa por abigeato y continuar con las diligencias de rigor. La investigación sigue en curso para identificar a los responsables y esclarecer completamente lo sucedido.