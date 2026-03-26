MADARIAGA: Aclararon que las cámaras instaladas en accesos no controlan la velocidad y son municipales

MADARIAGA

Luego de la circulación de versiones en redes sociales que generaron confusión entre vecinos, el Municipio de General Madariaga emitió una aclaración sobre los nuevos dispositivos colocados en la vía pública.





Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que las cámaras ubicadas en calle Pellegrini, frente a la Escuela San Martín, y sobre la Ruta 74, a la altura de la cerealera, no fueron instaladas para controlar infracciones de tránsito ni medir la velocidad de los vehículos.





Las autoridades indicaron que estos equipos están integrados al sistema de monitoreo urbano, con fines preventivos y de seguridad, descartando así cualquier vínculo con radares o mecanismos de sanción a conductores.





En ese marco, el área fue categórica al señalar: “Es totalmente falso que son radares de velocidad o dispositivos de control para los conductores”.





Por otra parte, desde el municipio advirtieron sobre la difusión de información sin verificar, y pidieron a la comunidad evitar replicar este tipo de contenidos que solo generan preocupación innecesaria.





En el mismo sentido, remarcaron que muchas de estas publicaciones responden a “maniobras que tienden a engañar, confundir o simplemente alterar la paz comunitaria”, por lo que recomendaron informarse a través de canales oficiales.