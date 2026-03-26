“Adorni debería dar un paso al costado”: el diputado Zago dijo que su situación es un bochorno y lo cuestionó por “tomar las mismas costumbres que criticó”

El diputado nacional Oscar Zago , ex integrante de La Libertad Avanza y habitual aliado al Gobierno en el Congreso, calificó de "bochornoso" el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que es investigado por malversación de fondos, principalmente por haber usado un avión privado para viajar con su familia a Punta del Este.

"Lo dije desde el primer momento, tiene que dar un paso al costado y no perjudicar al Gobierno ", consideró Zago en diálogo con radio La Red .

En ese sentido, indicó que la situación en la que se encuentra Adorni "es como un boomerang" que "volvió" porque el jefe de Gabinete " tomó las mismas costumbres que criticó durante dos años mientras salía todos los días a dar explicaciones a todos los argentinos de lo que se tenía que hacer y lo que no teníamos que hacer".

" Es un tema bochornoso, desde el primer día . Lo dije con distintos colegas tuyos, desde el primer momento que salió el tema... Se inició cuando la mujer habia ido en el avión presidencial, yo les dije que apunten al otro, al avión taxi que uso para viajar en Carnaval a Punta del Este ", marcó, al recordar que el ex vocero también es cuestionado por haber llevado a su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos.

Fuente: Clarín