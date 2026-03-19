Macri relanzó al PRO, dijo que es “el próximo paso” pero evitó plantarse como oposición a Milei

En un encuentro con reminiscencias a la épica de otros tiempos, globos incluidos, el PRO se relanzó en Parque Norte, con Mauricio Macri a la cabeza, pero también con la presencia de referentes importantes, como los tres gobernadores que tiene el partido, más intendentes, diputados y senadores del espacio.

Si algún desprevenido creyó que la dinámica de los actos amarillos iba a cambiar en tiempos de dominio libertario en la agenda política, se equivocó. El acto fue muy similar al de hace al menos una década, cuando el macrismo atravesaba su mejor momento y gobernaba, en simultáneo, Nación, Provincia y Ciudad.

El formato fue repetido, con oradores que se fueron turnando para hablar y con la incorporación del streaming en vivo a través de Youtube, predominó durante la cumbre, que se extendió durante casi tres horas y en el que Macri dio una primera mirada de la coyuntura nacional .

Luego hablaron, en ese orden y considerando sólo a los dirigentes más emblemáticos, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Martín Yeza, Cristian Ritondo, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Fernando de Andreis y Soledad Martínez. El gran ausente fue el ministro de Interior, Diego Santilli, hoy funcionario libertario pero parte del partido que preside Mauricio Macri.

Cerró el ex presidente, cerca de las 13.30, con un discurso de casi media hora en el que remarcó su apoyo al gobierno de Milei, aunque insistió con la idea de que ese respaldo no implica en que el PRO este de acuerdo en todo lo que decide el mileísmo.

Frente a unas 1.000 personas que fueron a Parque Norte, Macri dejó varias frases que refuerzan la intención de que el partido siga construyendo desde una mirada crítica a Milei pero sin hacerle "oposición".

“El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio, no vamos a ser oposición”, comenzó diciendo el ex presidente, que volvió a plantear que "queremos que este gobierno tenga éxito". Además, reflexionó: "PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”.

También marcó diferencias con años anteriores, como cuando el partido decidió acompañar a La Libertad Avanza en el balotaje presidencial. “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno. El PRO está listo para volver a liderar”, dijo, mirando hacia adelante.

Sobre la relación del partido con el Gobierno, Macri recordó que "seis de los nueve miembros del Gabinete pasaron por diferentes lugares en el PRO, para mí es un orgullo eso", aunque previamente había bromeado con que pese a haber comido "tantas milanesas en Olivos, no pasó nada".

No obstante, también reconoció que con Casa Rosada “tenemos diferencias y las hemos expresado". Y dijo que "hay una diferencia enorme entre el primer paso y el próximo. Nosotros somos el próximo paso”. Finalmente, dijo que "tenemos que aprovechar que no estamos en el gobierno para pensar el futuro. Somos grandes constructores, no somos destructores"

Uno de los discursos más potentes fue el del diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del espacio en la Cámara alta, aliado del Gobierno pero que se despachó, pidiendo reconocimiento interno, y remarcando su sentido de pertenencia hacia el PRO.

"No estoy arrepentido de nada, 23 años después de aquella primera elección de 2003, estoy donde quiero estar", dijo Ritondo, recordando el inicio de la aventura política de Macri, cuando perdió el primer balotaje porteño con Aníbal Ibarra.

Además, Ritondo sostuvo: "El PRO está haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso, No hay cambio en Argentina que haya sido posible en el gobierno de Milei si no hubiera sido por el apoyo del PRO, sin el PRO no hubo cambio posible. Si hoy hay estabilidad económica es gracias al PRO, si se bajan los impuestos es gracias al PRO, somos parte de la solución de la Argentina".

Además, otro destacado fue el chubutense Ignacio Torres, vitoreado por los presentes. "El PRO tiene mucho para decir en este momento y en el 2027”, dijo, mencionando el año electoral, algo que Macri evitó pero que había mencionado más temprano María Eugenia Vidal.

,"Acá nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027”, declaró la ex gobernadora bonaerense. Jorge Macri, en tanto, fue el del discurso inaugural: "Queremos decirle a la "Argentina que estamos de pie, vivos, que existimos y tenemos muchas ganas de contar todo lo que tenemos para hacer”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo mención al ajuste que sufren las provincias. "Nos hemos vuelto especialistas en gestionar sin plata, a trabajar con transparencia, eficacia, eficiencia para, sin recursos, darle soluciones a la gente. Si tenemos esta capacidad sin plata, con más recursos nadie nos va a parar”, reflexionó el ex ministro del Interior macrista.

Fuente: Clarín