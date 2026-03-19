En medio de las polémicas, Javier Milei respaldó a Manuel Adorni y por ahora descartan correrlo del Gobierno

A pesar de los rumores y de nuevas denuncias que se acumulan contra Manuel Adorni , Javier Milei descarta por ahora reemplazar a su jefe de Gabinete. El Presidente había sido igual de categórico para defender a José Luis Espert , quien finalmente terminó dando un paso al costado.

El jefe de Estado defendió explícitamente al ex vocero por segunda vez en una semana y atacó a una periodista que se hizo eco de rumores de un eventual desplazamiento. El mandatario y todos los ministros habían cerrado filas para defender a Adorni por orden de Karina Milei, cuando el Presidente todavía estaba en Nueva York. En medio de esto, apareció una revelación sobre una casa en un country adjudicada al jefe de Gabinete. Está ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club y, como reveló Clarín, las expensas figuran a nombre de su esposa Bettina Angeletti.

“ ¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el Gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... ”, escribió el Presidente, quien retuiteó un posteo del propio Adorni que acompañaba una nota de Ambito Financiero con la palabra Fake (falso).

La mención al color y a mayo del año pasado parece aludir a los comicios porteños del año pasado en los que Adorni encabezó la boleta del LLA y derrotó al PRO, que precisamente este jueves relanzaba con Mauricio Macri el partido amarillo . La campaña electoral para las legislativas locales fue el momento más álgido del vínculo entre libertarios y macristas. Milei incluso se refirió al PRO como “ fracasados amarillos ”.

En la Casa Rosada ningunearon el relanzamiento del ex mandatario . “ Tiene legitimidad para hacerlo. Si va solo saca 4 puntos . Si todos van con un outsider, dejan de ser disruptivos”, destacó un funcionario con acceso permanente al despacho presidencial.

En Parque Norte, Macri se diferenció de Milei, al que apoyó en reiteradas ocasiones, y pidió que no se ataque a los empresarios . Referentes del PRO advierten por lo bajo que la mejora en la gestión, en endurecimiento del discurso y el tropiezo de Adorni -posicionado para ir por la Ciudad en 2027- volvió a ponerlos en carrera para retener el distrito que gobiernan desde hace 19 años y que peligraba porque su electorado se había volcado a la propuesta libertaria.

En la víspera, Pilar Ramírez -delegada de Karina Milei en la Ciudad- le bajó el precio a la iniciativa que lanzó el jefe de Gobierno para que jóvenes de clase media puedan acceder a su primera vivienda con tasas subsidiadas y sugirió que era una copia de una propuesta similar de LLA. “ Parecida, casi un homenaje , pero nuestra propuesta es mejor: Cierren el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Menos cajas para la política , mejores créditos, más libertad”, expresó la jefa del bloque libertario en la legislatura en un mensaje en el que replicaba un video de Jorge Macri . Aunque confrontativa, la calificación fue menos hostil que la de “ Manaos tibia” como los libertarios se refieren a los macristas.

En ese contexto, Adorni publicó en X una fotografía con Milei en el que ironizó sobre los trascendidos sobre su salida. "El Presidente junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin", publicó.

En la Casa Rosada había generado resquemor la declaración del ministro coordinador para relativizar el viaje a Nueva York de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. “ Fue una invitación del Presidente ”, alegó el funcionario, que tampoco descartó en un principio la mano de Santiago Caputo detrás del video en el que se lo ve embarcando en un avión privado rumbo a Punta del Este junto a su familia. El episodio resquebrajó el relato oficial de la lucha contra la casta .

El Presidente elogió al asesor en su charla en el Palacio Libertad para homenajear a Adam Smith , mientras crecen las versiones de eventuales desplazamientos en las áreas donde todavía Caputo tiene influencia. Los asistentes a la actividad de la Fundación Faro interrumpieron al Presidente para aplaudir al consultor.

Fuentes oficiales destacan que el abogado penalista Jorge Anzorreguy -sobrino del ex jefe de Inteligencia durante el menemismo- ya habría hecho saber que no está interesado en sustituir a Christian Auguadra, delegado de Caputo en la SIDE .

El jefe de Gabinete fue el principal blanco de la oposición en la sesión del miércoles en el Senado, donde -en teoría- debería brindar un informe de gestión en pocas semanas . En Diputados ya piden que sea interpelado .

En medio de la polémica, Milei volvió a subirlo al avión oficial con destino a Córdoba , el lunes, cuando habló en la Bolsa de Comercio de esa provincia. Finalmente no lo incluyó en la comitiva que volará en la tarde de este jueves a Tucumán para que el Presidente participe del Foro Económico del NOA. “A las cosas que son medio partidarias no va”, dijeron cerca del jefe de Gabinete, puesto que el mandatario también se mostrará con militantes.

El ministro coordinador tampoco acompañará al Presidente en su visita relámpago a Hungría para participar del foro conservador de la CPAC y mostrarse con el primer ministro local Viktor Orban .

Adorni sigue sumando denuncias en su contra. La diputada Marcela Pagano lo denunció por una casa en el country de Exaltación que el ex vocero no declaró en su Declaración Jurada y cuyas expensas están a nombre de su esposa, tal como reveló Clarín . El funcionario ya había sido denunciado para que se lo investigue por enriquecimiento ilícito.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín