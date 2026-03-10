Los groseros errores del arquero de Tottenham: tres goles en 15 minutos y lo sacaron ante Atlético de Madrid

Tottenham recibió tres goles en apenas 15 minutos ante Atlético de Madrid , que ganó por 5-2 como local, por los graves errores de los defensores y del arquero Antonin Kinsky, principalmente. El tercero de Julián Alvarez , tras un blooper, terminó en su salida y el reemplazo por Guglielmo Vicario . Aunque los goles siguieron.

En el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano, el equipo local tomó ventaja con rapidez. A los seis minutos, tras un mal pase del arquero que se resbaló, interceptó Ademola Lookman ; el delantero cedió de inmediato para el delantero argentino. Alvarez asistió a Marcos Llorente , cuyo remate capitalizó el error y abrió el marcador.

Luego, a los 14 minutos, llegó el tanto del francés Antoine Griezmann . El delantero aprovechó otro error defensivo: Micky van de Ven se resbaló tras un pase atrás, y el histórico atacante del Colchonero interceptó la pelota y la envió a la red.

¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qdPDWAhZcL

Tras el saque del medio, llegó el tanto de Julián Álvarez . El delantero aprovechó otro grosero error del arquero checo, que falló al intentar despejar y dejó la pelota servida. La equivocación provocó que el entrenador Igor Tudor decidiera reemplazarlo de inmediato, mientras los hinchas locales lo despidieron con aplausos irónicos.

La escena del cambio fue elocuente, sobre todo si se tiene en cuenta que el arquero de 22 años es habitual suplente y apenas había sumado 180 minutos en la temporada —dos partidos de FA Cup— y este era su debut oficial en la Champions. El ingreso del italiano Vicario, normalmente titular, y la salida entre lágrimas del joven, que apenas había hecho cinco toques con la pelota, marcaron el partido.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE? 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0B7zj6KWC4

De todos modos, el gol no modificó demasiado un desarrollo ampliamente favorable al Aleti. Apenas cinco minutos después del cambio de arquero, Robin Le Normand aprovechó una jugada tras un tiro libre. Vicario respondió bien en el primer intento, pero en el rebote nada pudo hacer para evitar el cabezazo del defensor.

Los cuatro goles en apenas 21 minutos del primer tiempo marcaron un récord en la competencia: el único equipo en llegar a este resultado en un tiempo menor fue el Real Madrid, en la fase de grupos de 2011/12 vs. Dinamo Zagreb (19′).

Hubo descuento para cerrar una primera etapa con cinco goles. A los 26 minutos, Pedro Porro definió una buena contra tras recibir un pase de Richarlison . El 4-1 al término del primer tiempo dejó un partido con muchos tantos y desarrollo cambiante, aunque marcado especialmente por los errores defensivos, sobre todo del arquero.

Previo al cambio, se pudo ver en videos que el capitán Cristian Romero , que regresaba al once tras los cuatro partidos de suspensión por la Premier League, hablaba con el entrenador croata. Acto seguido del diálogo, se realiza la salida del arquero. Cabe destacar que Cuti lo consoló al ser reemplazado.

Charla entre Cuti Romero y Tudor mientras Julián Alvarez festejaba el tercero. Acto seguido, afuera Kinsky, el arquero a los 16 minutos. pic.twitter.com/G6YUE0D2qU

Ya en el segundo tiempo, Julián Álvarez volvió a convertir. Mientras Tottenham buscaba otro gol, un córner derivó en un increíble toque de Griezmann para una corrida del argentino, similar a la que protagonizó en 2022 ante Croacia en el Mundial. La Araña cruzó la mitad de la cancha a toda velocidad y definió mano a mano, con un remate cruzado, para el 5-1.

Los goles siguieron. Esta vez fue Jan Oblak quien se equivocó en la salida, y le regaló la pelota a Pedro Porro. El defensor habilitó a Dominic Solanke, que definió para el 5-2 definitivo y mantuvo una auténtica lluvia de goles en el partido.

El resultado final le otorga una buena ventaja al equipo de Diego Simeone para la revancha en Londres, al tiempo que profundiza el mal momento de Tottenham. El conjunto inglés pelea en los últimos puestos de la Premier League y apenas tiene un punto de diferencia con la zona de descenso. Este nuevo golpe, marcado por errores individuales del joven Antonin Kinsky, deja al equipo otra vez bajo cuestionamientos y con un panorama complejo de cara a lo que resta de la temporada.

Fuente: La Nación