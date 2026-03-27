Los F16 se ponen en marcha: comenzó el entrenamiento de pilotos en la base de Río Cuarto

Los aviones caza F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca comenzaron a rodar por las pistas de la base de la Fuerza Aérea en Río Cuarto, donde los pilotos reciben instrucción de la empresa especializada en entrenamientos y este viernes hicieron sus primeros vuelos de prueba.

Las aeronaves que forman parte del Sistema de Armas de la Fuerza Aérea iniciaron esta tarde su actividad de vuelo en Argentina, lo que para las autoridades del sector marca "un nuevo hito en la evolución de la defensa aeroespacial".

El Programa de Entrenamiento para Pilotos Argentinos que está a cargo de la empresa norteamericana Top Aces se desarrolla en el Área Material Río IV, en la localidad cordobesa de Las Higures, en las inmediaciones del aeropuerto y en sectores de vuelo de uso militar acordados previamente con las autoridades civiles de aviación.

La empresa especializada en entrenamiento táctico avanzado, realiza el acompañamiento técnico a los pilotos argentinos para "garantizar y fortalecer los estándares operativos y de seguridad necesarios en esta fase", i nformó la Fuerza Aérea.

El Programa F-16, no solo incluye la incorporación de las aeronaves sino que también contempla la capacitación del personal, la adecuación de la infraestructura y la actualización de la doctrina necesaria para alcanzar la Capacitación Operativa Final.

El comienzo de estas operaciones, indicó la Fuerza Aérea, " representa un paso fundamental en la consolidación de nuevas capacidades estratégicas y en la evolución de la defensa aeroespacial" en el país.

El senador nacional Luis Petri, quien como ministro de Defensa impulsó la compra de estos aviones, sostuvo este viernes que "son la adquisición más transcendente de la historia del equipamiento y modernización de la defensa argentina de los últimos 40 años".

Y, apuntó que fue "más que comprar las aeronaves, es invertir en el futuro de la Nación con la capacitación de pilotos tácticos avanzados . Hoy, el Sistema de Armas de la Fuerza Aérea comienza a volar los cazas en cielo argentino. Esto es fruto del trabajo que hicimos desde el Ministerio de Defensa junto al presidente Javier Milei" y que ahora continúa el ministro Carlos Presti.

El senador añadió que se trataba de "un salto histórico que nos impulsa como Nación soberana en un mundo en combate" .

A su vez, la empresa Top Aces indicó en sus redes sociales que fue "adjudicataria de un contrato plurianual de 33,2 millones de dólares para impartir formación de pilotos de F-16 en el país, desde el nivel básico hasta el de piloto instructor, en apoyo de la Fuerza Aérea Argentina.

🚨 Exciting news! We’re proud to announce that Top Aces Corp. has been awarded a $33.2M, multi‑year contract to deliver in‑country F‑16 pilot training, from Basic to Instructor Pilot level, in support of the Argentine Air Force ( @FuerzaAerea_Arg ). Delivered in Argentina,…

Este programa, implementado en Argentina, " acelerará la transición de la Fuerza Aérea Argentina a las operaciones con F-16 a medida que sus nuevos aviones lleguen desde Dinamarca, proporcionando una solución de entrenamiento rentable y operativamente relevante, alineada con los objetivos de defensa nacional", añadió la compañía.

Fuente: Clarín