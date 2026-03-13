Los detalles y el audio de la estafa mortal de $14 millones para una limpieza espiritual: “Dios te va a castigar”

En medio de la investigación por la estafa y posterior suicidio que tuvo como víctima a Merlín Díaz —una peluquera de 30 años de Ingeniero Budge —, se conoció un nuevo audio que una de las tres gitanas acusadas de participar de la maniobra le habría enviado a la mujer para evitar que atentara contra su vida. Además, una de ellas ya fue imputada, mientras continúa la búsqueda de otras dos sospechosas.

Hasta el momento, la causa que quedó a cargo del fiscal Ignacio Torrigno , titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 19 de Lomas de Zamora, tiene a tres mujeres de la comunidad gitana de Temperley como principales acusadas. Se trata de María Silvia Mitrovich (78), su hija Nancy Marina Yovanovich (52) y Mirta Noemí Mitrovich (56), que no sería familiar de sus supuestas cómplices.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae , el miércoles 12 de marzo María Silvia Mitrovich quedó formalmente imputada . La sospechosa se había presentado ante la Justicia de forma voluntaria, tras enterarse de que habían librado una orden de captura en su contra.

Previo a esto, el abogado de la acusada había pedido una “eximición de prisión” que le permitió a su cliente declarar, ser imputada, pero volver a su casa pese a los días que estuvo en rebeldía. “Se la aceptaron, la notificaron y se presentó a declarar ya segura de que no iba presa ”, evaluaron las autoridades judiciales consultadas por Infobae .

Durante la indagatoria, indicaron que la acusada habría simulado sufrir una “condición senil”, debido a que solo decía “incoherencias” . No obstante, al ser consultada sobre su vínculo con Díaz, aseguró que solo había ido a hacerse las uñas y que le habría vendido agujas e hilos.

Pese al relato brindado por una de las sospechosas, la Fiscalía accedió a un audio que comprobaría que las gitanas tuvieron en su poder los ahorros de la joven peluquera . Según reconstruyeron, una de las mujeres le habría enviado la nota de voz en respuesta a la advertencia de Merlín, quien les había anticipado que si no le regresaban el dinero, se quitaría la vida.

“ Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron? ”, fue uno de los mensajes que la víctima les escribió por WhatsApp. Ante la falta de respuesta, la mujer advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida” .

Frente a esto, una de ellas intentó culpabilizarla por sus acciones: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema”. Y continuó: “No te pongas así, porque lo que está sabiendo Dios, te va a castigar si no sacas esas palabras de la boca. Yo te voy a llevar la plata, no seas pelotuda” .

Según consta en el expediente, el intercambio ocurrió el 15 de enero, el mismo día en el que la peluquera terminó con su vida. Horas antes, les había entregado sus ahorros bajo el engaño de que le iban a hacer un ritual de limpieza para eliminarle un supuesto maleficio económico que le impedía progresar.

El contacto entre ellas comenzó tres días antes de la tragedia, cuando las tres se presentaron en la peluquería donde trabajaba la víctima. En ese primer encuentro, fingieron ser clientas y la convencieron de que podían ayudarla. Tras comentarle sobre lo ocurrido a su esposo, este le advirtió que no se vinculara con ellas, pero decidió continuar con el trato.

Así, terminó por entregarles un total de 14 millones de pesos , que correspondían a los ahorros conjuntos que tenían Díaz y su esposo, quien se dedica a la reparación de aires acondicionados. No obstante, la entrega del dinero se dio en dos partes, ya que primero les dio 8 millones y luego los 6 millones restantes.

Por medio de las cámaras de seguridad, se constató que dos de las sospechosas, Nancy y Mirta, se presentaron a las 9 de la mañana en el local para retirar los ahorros. Cerca del mediodía, Merlín comenzó a sospechar al notar que las mujeres no regresaban con la suma y llamó a Mirta.

A lo largo de la tarde, continuó enviándole mensajes y le realizó un total de 47 llamadas. Para las 19:00 horas, decidió grabarles un video en el que les mostró la forma en la que iba a quitarse la vida. Después de esto, la joven se arrepintió y pidió auxilio a su esposo, quien la trasladó al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde para que pudieran salvarla.

Antes de morir, la víctima había dejado una carta de despedida , en donde se disculpó con su pareja y el resto de su familia por su decisión. Además, les pidió que denunciaran a las acusadas y dejó varios de los datos que resultaron claves para identificarlas. También se anexaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la peluquería, el testimonio de su compañera de trabajo y los mensajes en su teléfono.

Desde que se abrió la investigación, el fiscal Torrigno ordenó el allanamiento de los domicilios de las sospechosas en José Mármol y Temperley, aunque constataron que estas ya se habían escapado. Mientras que Mirta desapareció tras enterarse del suicidio, Silvia y Nancy habían dejado de vivir en esas direcciones desde hacía un mes.

Luego de que María Silvia se pusiera a disposición de la Justicia, las autoridades continúan con la búsqueda de Mirta y Nancy . Ambas fueron declaradas como prófugas y sobre ellas pesa una orden de captura . No obstante, fuentes oficiales del caso confirmaron a Infobae que Nancy había solicitado la eximición de prisión como su madre, pero este todavía no obtuvo respuesta.

De la misma forma, remarcaron que Mirta enfrentaría la situación judicial más compleja, debido a que posee condenas previas en San Isidro y Pilar por una docena de hechos vinculados a estafas a mujeres de countries y causas abiertas en Córdoba . Frente a esto, su defensa solicitó el arresto domiciliario para poder presentarla ante la justicia.

Fuente: Infobae