Lavarse los pies con azúcar y limón: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

El cuidado de los pies , aunque a veces muchas personas lo dejan olvidado, es tan importante como el del resto del cuerpo. En este sentido, hay distintas formas de mantenerlos saludables, pero uno de los métodos para hacerlo de forma fácil es el de lavarse con azúcar y limón .

Esta combinación con ingredientes básicos y súper fácil de preparar, puede transformar la piel y dejar una sensación de frescura inmediata . El secreto está en la exfoliación que aporta el azúcar y las propiedades astringentes del limón.

Fuente: TN