Las tres dudas clave en el caso de la nena de 2 años que desapareció durante 20 horas en Cosquín

Son 437 metros los que separan la casa del lugar del hallazgo. La pregunta es la clave de una investigación que ahora tendrá que determinar: ¿Qué pasó con la nena de 2 años y 8 meses que desapareció durante 20 horas en Cosquín?

El miércoles -alrededor de las 14.20- Tania López (24) tenía franco en la empresa de limpieza en la que trabaja. Estuvo en su casa junto a sus hijos. Las horas transcurrieron sin ningún llamado de atención. Está separada y no tiene vínculo con el padre de sus hijos, un militar en ejercicio que participó activamente de la búsqueda y que eventualmente visitaba a los chicos, según contaron los familiares.

Su hija jugaba en una habitación con su hermanito de 6 años y hasta le pidió que le sacara el pañal. Estaba descalza, tenía un body gris y nada hacía suponer que estaba a punto de desaparecer.

"Me levanto a las 4 de la mañana, llego de trabajar a las 14. Yo no veo nada, no vi una persona, un auto, una bici, no vi nada. Entro a la casa y le digo a mi esposa que me voy a ir a pescar. Me dice que bueno, que está bien y le digo que me voy a llevar al nieto que hace tiempo me venía pidiendo. Y ahí me respondió que ponga la mesa que vamos a comer algo y después se van. Empezamos a buscar a la nena y no estaba", contó Oscar López , el abuelo de la nena.

Y fue entonces que la desesperación invadió el barrio San José Obrero . El patio, la pileta del fondo, la calle y las casas vecina: fue ese el punto cero de una búsqueda desesperada: E.P.L no estaba en ningún lado. La familia realizó rápidamente la denuncia y la fiscal Silvana Pen , de la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, una fiscalía que empezó a funcionar la semana pasada en la zona, rápidamente activó el Alerta Sofía.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida utilizado para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existe un alto riesgo inminente para su vida. Coordina la difusión masiva de imágenes y datos a través de medios, redes sociales y celulares, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. La decisión de activarla debe tomarla la justicia y la rápida decisión de la fiscal Pen fue clave para encontrar con vida a la niña.

El programa lleva ese nombre en homenaje a Sofía Herrera, una niña de 3 años desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego.

El lugar donde finalmente fue hallada la niña este jueves, cerca de las 11.05 de la mañana, ya había sido rastrillado por la Policía de Córdoba, por vecinos que se organizaron para ayudar, con perros y drones, fuerzas locales y nacionales. Por eso, la primera duda que deberá resolver la Justicia es si pudo haber caminado sola -algo que parece improbable- o si alguien se la llevó y la soltó presionado frente a la difusión pública del caso a nivel nacional.

Antes del hallazgo, Florencia, tía de la nena, apuntó en declaraciones a la prensa a que “alguien se la llevó, la agarró y la cruzó por el campo".

Participaron de la búsqueda la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Bomberos de Córdoba, DUAR, ETER, ETAC y la Guardia Local de Prevención y convivencia de Cosquín.

La organización de los vecinos fue fundamental durante la búsqueda: organizaron grupos con más de mil personas dedicadas a difundir la cara de la niña y a rastrillar zonas cercanas. Personal de seguridad entró casa por casa en la cuadra buscando pozos, piletas o lugares donde pudiera haberse perdido o quedado atrapada.

Según declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , fueron dos agentes que circulaban en moto los que hallaron a la nena. Se trata del sargento Franco Cabrera y el agente Lucas Badra, que debían haber salido de franco a las 6 de la mañana, pero decidieron quedarse y continuar con la búsqueda.

"En estos casos, el paso del tiempo es un componente que juega en contra. El jefe de Policía me comunicó que dos efectivos de la Motorizada, patrullando y rastrillando un lugar que ya había sido rastrillado ayer, la encontraron. Nos dicen que fue en uno de los campos que la nena se aparece, se les cruza. Uno de los policías se baja, la abraza", contó.

La nena pidió agua y tenía un raspón en el rostro, también algunas heridas superficiales en las piernas. Otra de las dudas que surgen por estas horas es si pasó la noche a la intemperie , si alguien le dio agua o comida. También si se lastimó cayéndose de algún lugar o si sufrió algún tipo de lesión.

En una conferencia de prensa realizada por la fiscal Silvana Pen, confirmó que la niña estaba en "buen estado de salud" y que los médicos legistas no encontraron lesiones compatibles con abuso sexual.

De acuerdo a información brindada por el hospital Domingo Funes Cosquín, la nena presentaba un buen estado de salud en general y no estaba deshidratada. Vestía el mismo body gris con el que la vieron por última vez, manchado con restos de tierra y barro, colocado al revés como si lo hubiera hecho sola, y el pelo despeinado.

"Toda la noche se la buscó de forma ininterrumpida , hoy a las 11.05 dos motorizados de La Falda la encontraron en un rastrillaje que habíamos pedido. Estuvimos trabajando al 100 por ciento durante las 24 horas y hemos cumplido nuestro objetivo de encontrarla con vida", explicó la fiscal Pen.

"Nos fundimos en una brazo, fue un instinto de madre. Los médicos dijeron que estaba en perfecto estado, pero en un estado de estrés porque pasó la noche difícil", recordó sobre el momento en el que llegó al lugar donde rescataron a la nena.

La fiscal insistió en el secreto de sumario en el expediente, y además indicó que secuestraron 11 teléfonos que están siendo peritados y que analizan cruce de antenas en la zona, cámaras de seguridad públicas y privadas, llamadas telefónicas y entrecruzamiento de declaraciones de los testigos.

Otra de las hipótesis que circulaba en la zona apuntaba a a un circo que se había instalado en la zona y que los vecinos señalaron porque, durante las primeras horas de búsqueda, se resistieron a permitir el ingreso de las personas que buscaban a la nena. También porque se fueron del lugar justo este jueves por la mañana.

"El circo como tantos otros que han pasado por acá por Cosquín, es un predio privado, estaba habilitado porque hicieron los trámites de habilitación comercial, no sé si estaba previsto la partida", dijo el intendente Raúl Cardinali.

Por su parte, desde el circo aseguraron este jueves por la tarde que ellos no tuvieron nada que ver y que colaboraron con la Policía cuando los fueron a inspeccionar.

Las autoridades judiciales confirmaron que "no hay detenidos, no hay sospechosos" y que trabajan en varias líneas de investigación. Y agregaron que al momento del hallazgo no había otras personas en el lugar donde apareció sola, saliendo de los pastizales.

La nena no tiene criterio de internación pero está en observación y, si bien la familia no tiene custodia policíal, si estarán a resguardo hasta que pueda regresar a su casa junto a su familia.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín