Llevar un diente de ajo envuelto en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomienda el Feng Shui

Dentro de las prácticas del Feng Shui , se sostiene que ciertos objetos pueden influir en la energía personal, especialmente aquellos que se llevan encima todos los días. En ese marco, el ajo aparece como un elemento recurrente de protección, ligado a distintas tradiciones culturales.

Este ingrediente, asociado históricamente con la limpieza energética y el resguardo, es utilizado en pequeños rituales que buscan alejar energías negativas y fortalecer el equilibrio personal.

El ajo está vinculado simbólicamente con la protección por sus propiedades naturales y su fuerte aroma, que en muchas culturas representa purificación y defensa.

En el Feng Shui, se cree que este tipo de elementos naturales pueden ayudar a reforzar ciertas intenciones, siempre que se utilicen de manera consciente y en un contexto de orden y equilibrio personal.

Quienes siguen estas prácticas suelen envolver un diente de ajo en papel aluminio y guardarlo en la billetera o cartera. Según estas creencias, este gesto puede tener distintos significados:

El papel aluminio, en este caso, se utiliza como una forma de “proteger” ese símbolo, manteniéndolo aislado y preservando su carga energética.

Dentro del Feng Shui, estos pequeños rituales suelen realizarse en momentos puntuales, como:

También se destaca la importancia de mantener la billetera ordenada y en buen estado, ya que el desorden se asocia con un flujo negativo de energía

Si bien muchas personas adoptan este tipo de prácticas por tradición o creencia, se trata de un recurso simbólico. Su efecto está ligado a la intención personal más que a un resultado concreto.

Quienes siguen estas prácticas recomiendan renovar el ajo cada cierto tiempo, especialmente cuando se seca, se deteriora o al inicio de un nuevo ciclo, como el comienzo del mes. La idea es “activar” nuevamente la intención y evitar que el objeto pierda su carga simbólica.

Además del ajo, el Feng Shui suele incorporar otros elementos asociados a la protección. Entre los más comunes se encuentran:

Fuente: TN