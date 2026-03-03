Las trágicas vacaciones de una familia argentina en Brasil: Una mamá y su hija muertas en un choque brutal

Una adolescente correntina que hace dos semanas había sufrido graves heridas en un choque, cuando viajaba con su familia hacia las playas del sur de Brasil, murió este fin de semana en un hospital del estado de Santa Catarina. En el accidente ya había perdido la vida en forma instantánea su madre.

Todo ocurrió a media tarde del sábado 14 de febrero sobre la BR 282, a sólo 40 kilómetros de la isla de Florianópolis, uno de los destinos preferidos por los argentinos para las vacaciones estivales.

La tragedia se produjo en cercanías del denominado “trébol de Varginha”. El Toyota Corolla de los argentinos fue impactado en el lateral derecho por un coche brasileño en el que circulaban dos personas, que sólo sufrieron algunos golpes.

El hecho de que el vehículo de los correntinos haya recibido un impacto lateral hace suponer que el chofer intentó una maniobra de último momento para evitar un choque frontal.

La Policía Rodoviaria señaló que pudo haber tenido algún grado de responsabilidad un camión que no detuvo su marcha.

Como consecuencia del brutal impacto sobre el costado derecho, el Corolla de los correntinos (domiciliados en Paso de la Patria) terminó su carrera contra un murallón de piedras.

A raíz de la colisión, en el lugar se produjo la muerte de Mayra Eliana Cardozo (38). La mujer viajaba en la butaca delantera derecha del coche que conducía su pareja, Pedro Sebastián Fader (37).

En la parte trasera iban las dos hijas de la mujer, Valentina (16) y Martina Báez (15), quienes sufrieron graves heridas y fueron trasladadas de urgencia a un hospital de la zona.

El Corolla sufrió daños de consideración y el conductor quedó atrapado entre la butaca y el volante, lo cual obligó a los bomberos y rescatistas a trabajar con elementos de corte y expansión para poder liberarlo. Un helicóptero lo trasladó luego hacia un hospital, donde quedó internado, aunque ya recibió el alta.

Cuando los equipos de rescate arribaron al lugar, constataron que Cardozo no presentaba signos vitales, mientras que sus hijas tenían fracturas y severos traumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Las hermanas fueron llevadas de urgencia a diferentes hospitales de alta complejidad, donde fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas y fueron alojadas en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Rodoviaria tuvo que interrumpir el tránsito sobre la BR 282 hasta que las víctimas fueron asistidas y retiradas por cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Apenas se conoció la noticia del accidente, el Gobierno de Corrientes facilitó los medios para que una hermana de Cardozo y el padre de las adolescentes viajaran en forma inmediata a Brasil. Además, colaboró con los trámites para la repatriación del cuerpo de Cardozo.

La situación de Martina era de mayor preocupación debido a que los médicos habían detectado hemorragias internas, una de ellas en el cráneo.

Este fin de semana la menor de las hermanas, que había cumplido 15 años el 10 de enero, falleció a causa de complicaciones surgidas a causa de las graves heridas sufridas en el choque.

"Vuela alto mi bebé hermosa, te amo", la despidió su papá en las redes sociales.

Este domingo fue el cumpleaños de la hermana mayor de las dos chicas, Juliana Báez (21), para quien fue un día de tristeza.

Respecto del estado de salud de Valentina, que cumplirá 17 años el 6 de mayo, la joven contó a Clarín que "está bien, el domingo ya le sacaron el oxígeno, únicamente está recuperándose de su pierna y clavícula, pero seguramente esta semana, si Dios quiere, ya la estarían trayendo acá a Corrientes para seguir la recuperación".

Una de las principales preocupaciones es que deberá "recibir atención psicológica porque aun no sabe nada de todo lo sucedido".