Las 4 plantas que absorben la humedad del ambiente y ayudan a evitar el moho en casa: son fáciles de cuidar

La humedad en la casa es un problema que le causa dolor de cabeza a más de uno. Si bien existen métodos para solucionarlo, hay cuatro tipos de plantas que son ideales para absorberla y prevenir el moho en paredes o techos.

Además de sumar verde y vida a los ambientes, estas especies ayudan a equilibrar el clima dentro de la casa. Se trata del Helecho de Boston , el lirio de la paz , la palmera de bambú y la planta cinta .

El helecho de Boston es una de las plantas más elegidas para interiores. Sus hojas frondosas no solo aportan un toque verde muy decorativo, sino que también ayudan a regular la humedad del ambiente .

Cuidados básicos: Prefiere luz indirecta y riego frecuente, pero sin encharcar.

El lirio de la paz (Spathiphyllum) es muy valorado por su capacidad para mejorar el ambiente interior y sumar elegancia con su flor blanca.

Cuidados básicos: Necesita luz indirecta y riego moderado.

La palmera de bambú es otra gran aliada para mantener el equilibrio del aire en interiores. Además, aporta un estilo natural y relajado.

Cuidados básicos: Requiere luz indirecta y riego regular.

La cinta (o malamadre) es una de las plantas más fáciles de mantener y muy adaptable a distintos espacios.

Cuidados básicos: Puede vivir con poca luz y requiere riego moderado.

Estas especies absorben parte de la humedad presente en el aire a través de sus hojas y raíces , lo que ayuda a reducir la condensación en paredes, techos y ventanas. Así, disminuyen las condiciones que favorecen la aparición de moho y los malos olores.

Fuente: TN