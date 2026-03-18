Las 3 plantas de interior que decoran, son fáciles de cuidar y crecen rápido

Las plantas de interior no solo aportan vida y frescura, sino que también pueden transformar por completo cualquier ambiente. Para quienes buscan opciones prácticas, existen especies que combinan crecimiento rápido, resistencia y bajo mantenimiento .

Se trata de la planta araña , la tradescantia y la palma de salón . Tres opciones perfectas para quienes quieren resultados visibles sin tener demasiada experiencia.

La planta araña, cuyo nombre científico es Chlorophytum comosum, es un clásico para tener en el hogar. Esta especie se caracteriza por crecer rápido, ser resistente y darle toque de frescura a cualquier rincón.

Para sus cuidados, solo necesita de luz indirecta y riegos moderados . Es ideal para colgar en canastos o poner en repisas.

La tradescantia, conocida como la Zebrina, es una planta rastrera que se volvió furor en interiores por sus hojas vibrantes y su crecimiento acelerado.

Se adapta a distintas condiciones de luz, aunque también prefiere la indirecta . Para hacer esquejes, podés podarla y lograr multiplicarla fácilmente.

La palma de salón, cuyo nombre verdadero es Chamaedorea elegans, es la opción ideal si buscás un aire tropical y elegante en tu casa. Tiene un porte vertical que decora cualquier rincón sin ocupar espacio.

Esta planta se adapta perfecto a la vida de interior y no requiere de muchos cuidados . Es ideal para ubicar en esquinas, livings o junto a muebles grandes.

Fuente: TN