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Las 3 plantas de interior que crecen en agua y perfuman la casa: son ideales para decorar la cocina

Redacción CNM marzo 31, 2026

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Las plantas en el hogar no solo llenan de vida cualquier rincón, sino que también aportan frescura y hasta perfuman los ambientes de forma natural. En este sentido, hay tres tipos que crecen en agua y son fáciles de cuidar, ideales para tener en el interior.

Se trata de la menta , el romero y la albahaca . Estas especies, además de aromatizar cualquier espacio, también se pueden aprovechar para dar sabor a distintas comidas.

La menta es la reina de las plantas en agua. Crece rápido, tiene un aroma fresco y mentolado que invade el ambiente y, además, es ideal para sumar a infusiones o recetas. Solo necesitás poner un tallo en agua y en pocos días aparecen las raíces.

El romero es otra opción que no falla. Su aroma es intenso y agradable , perfecto para perfumar espacios grandes. Es resistente, dura mucho y también sirve para cocinar. El secreto está en que necesita buena luz y que le cambies el agua seguido para mantenerse siempre saludable.

La albahaca suma un perfume suave y fresco , es muy decorativa y se usa en un montón de platos. Para que esté siempre linda, hay que cambiarle el agua cada dos o tres días y ubicarla en un lugar bien luminoso.

Si les das estos cuidados, pueden durar semanas o incluso meses . Cuando crecen mucho, podés cortar nuevos esquejes y multiplicarlas para llenar de verde y aroma cada rincón de tu casa.

Fuente: TN


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