La Policía identificó a un adolescente que amenazó con realizar un tiroteo en una escuela de Lanús

Identificaron a un menor de edad que amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela de Lanús , en el conurbano bonaerense. Tanto él como su madre fueron notificados y quedaron a disposición de la Justicia.

La causa se inició después de un informe del FBI, que, a través de su Agregado Jurídico en la Argentina, alertó sobre mensajes preocupantes en una plataforma de videojuegos en línea , usada principalmente por menores de edad.

De acuerdo con el escrito, el chico manifestó en un chat su intención de convertirse en un “tirador real” . Días después, expresó su deseo de cometer una masacre similar a la que ocurrió en 2023 en Nashville, Estados Unidos , donde una joven asesinó a tres profesores y tres estudiantes con una carabina semiautomática.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, que convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para identificar al autor de las amenazas y evitar cualquier intento de ataque.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, luego de las tareas de inteligencia, los agentes establecieron que el responsable era un menor domiciliado en Lanús Este. Con las pruebas reunidas, la judicatura interviniente ordenó un allanamiento en una casa de la calle Montevideo.

En el domicilio allanado, los efectivos secuestraron dos dagas de uso militar, uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, la Policía Bonaerense y la Policía de Santa Fe .

Asimismo, incautaron una insignia del Ejército Argentino , tres chapas identificatorias con el nombre del menor, otra con la leyenda “Campaña del servicio de Irak” y una más de la comunidad de una Academia de Tiro.

Además, encontraron chalecos tácticos, gorras militares, dos celulares, dos pendrives y documentación relevante para la causa.

