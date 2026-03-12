La Matanza: quedó en medio de una pelea entre vecinos y lo mataron de un tiro

Una fiesta de cumpleaños terminó en tragedia en González Catán , partido de La Matanza , cuando Facundo González , un joven de 19 años, fue asesinado de un disparo en el estómago.

El crimen ocurrió en la madrugada del martes, en medio de una violenta pelea entre vecinos por la quema de basura. El acusado de disparar está prófugo y la familia de la víctima pide justicia.

Leé también: “No le creo”: la reacción de la madre del tarotista asesinado en Córdoba tras un cruce con el hombre condenado por el crimen

Todo sucedió en la calle Enrique Clay al 3400 , casi en el cruce con Italia y cerca de un arroyo. Según informaron fuentes policiales, dos vecinos comenzaron a discutir por la quema de basura en la esquina. De un momento a otro, uno de ellos, un hombre de 37 años y de nacionalidad paraguaya, sacó un arma y empezó a disparar.

Facundo González , que estaba en la zona en una fiesta y no tenía nada que ver con la pelea, recibió un balazo en el abdomen. Sus amigos y familiares intentaron ayudarlo y llamaron al 911.

El agresor escapó rápidamente del lugar. Facundo fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Doctor José Equiza , pero luego lo derivaron al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita . A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió por la gravedad de la herida.

La causa, que en un principio se caratuló como “lesiones”, fue recaratulada como “homicidio” tras el fallecimiento de la víctima.

“Facundo era un pibe muy bueno. Esto no puede quedar así. El fugitivo tiene que pagar lo que hizo. A nosotros nadie nos puede devolver a Facundo. Arruinó a una familia”, escribió Celeste, una prima del joven.

Los policías de la Comisaría 2° Sur de González Catán, junto a la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) y el área de Inteligencia Criminal, realizan operativos en el barrio para dar con el paradero del autor del crimen, que sigue prófugo.

Intervienen en la causa la Unidad Funcional Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza y el fiscal Carlos Adrián Arribas .

Fuente: TN