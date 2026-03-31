La imagen del arma que usó el atacante del colegio de Santa Fe

Un ataque estremecedor sacudió este lunes a la comunidad educativa de San Cristóbal, en Santa Fe: un alumno de 15 años mató a un compañero de 13 en la Escuela N°40 . El episodio generó conmoción y abrió una investigación urgente para determinar cómo el adolescente accedió al arma con la que cometió el ataque.

Todo comenzó a las 7.15 en la secundaria Mariano Moreno cuando un alumno de 15 años que cursa 3° llegó al colegio en una moto azul y con el estuche de una guitarra en su espalda. Adentro, escondía una escopeta 12/70 de doble cañón que sería de su abuelo.

Según reconstruyó un testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros” , relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

El atacante disparó entre cuatro y cinco veces mientras el resto de los alumnos formaba en el patio interno del colegio, a punto de comenzar a izar la bandera. El resultado fue fatal.

La primera víctima que se le cruzó fue un estudiante de 13 años. Otros dos chicos, también menores, resultaron heridos por los perdigones.

Según trascendió, uno de ellos sufrió lesiones en la cara, el cuello y el pecho , por lo que fue trasladado de urgencia a Rafaela.

En tanto, el otro alumno alcanzado por los perdigones presentó heridas más leves, aunque ambos permanecían en estado de shock.

Entre gritos y desesperación, los alumnos abandonaron el colegio a través del patio descubierto y buscaron resguardarse en las inmediaciones del establecimiento.

Fabio , portero de la institución, intervino de manera decisiva y logró reducir al agresor , lo que evitó una tragedia aún mayor. “ Me apuntó, pero no llegó a gatillarme” , contó el trabajador en diálogo con Telenoche , todavía impactado por lo vivido.

Fabio reconstruyó el momento en que intervino y sostuvo que actuó sin dudar. “Hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho cualquiera” , afirmó.

Según su testimonio, el adolescente estaba armado y preparado para continuar disparando: “Tenía un cinturón cargado con varios cartuchos. Cargaba rápido”.

También advirtió que el joven manipulaba el arma con facilidad. “Tenía los cartuchos colgados al costado, cruzados. Vi cuando cargó los tiros que tiró últimos ”, detalló. Además, consideró que los disparos finales fueron efectuados sin un objetivo claro: “Tiraba a cualquier lado”.

El portero hizo hincapié en el desconcierto del agresor luego del ataque. “No sabía qué responderme cuando le hablé” , agregó sobre el breve intercambio que mantuvieron antes de que lograra desarmarlo.

En diálogo con TN , Néstor Oroño detalló que fue contactado esta mañana por el padre del agresor y dijo: “De una manera imprevista se produjo este hecho lamentable. No había exteriorizado signos de violencia, pero había tenido algunos episodios de atentados contra su propia vida”.

En esa línea, explicó: “ Había sido víctima de varios episodios de bullying . Los intentos de suicidio motivaron a que estuviera bajo tratamiento psicológico. Pero nada hacía prever que desarrollara un episodio de violencia como lo que sucedió“.

Según relató el abogado, el papá del agresor lo había llamado esta mañana para desearle un buen comienzo de semana y no notó nada extraño.

“Él no presentaba signos de peligrosidad ni agresividad. Por el contrario, es una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora, que tenía muy pocos amigos. Para el papá, no había alarmas. No detectaban síntomas que pudieran hacer prever un hecho de esta naturaleza“, marcó.

Fuente: TN