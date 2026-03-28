La Hora del Planeta: 60 minutos a oscuras buscan concientizar al país, donde más de la mitad de la gente no ve estrellas

Contemplar las estrellas se volvió una rareza en las grandes ciudades y en la Argentina esto no es la excepción. El 57,7% de sus habitantes no logra verlas , según un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Entre 2012 y 2016, la Argentina figuró en el top 10 a escala mundial de los países con mayor índice de contaminación lumínica .

Según la UNNE, todo se debe a la luz artificial: la que está en las calles, en las casas, en los faros de los autos y en las publicidades que aumentan el brillo urbano un 1,8% al año. Si viéramos un mapa de la región, sobre la ciudad de Buenos Aires se podría ver un manchón gigantesco y rojo que recubre gran parte de la zona urbana.

En base a la medición de Light Pollution Map , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está entre las capitales con mayor contaminación lumínica de América Latina, con un índice de 9 -alto- en la escala Bortle. En el mapa , los índices elevados abarcan un radio que cubre desde La Plata hasta Rosario y que se extiende como constelaciones al rojo vivo.

Pero, con frecuencia anual, durante 60 minutos millones de personas en más de 180 países se comprometen a apagar las luces de sus hogares y reflexionar sobre el cuidado del ambiente, en la llamada Hora del Planeta . Este año, la cita es para hoy sábado 28 de marzo a las 20.30 .

Nacida como un gesto simbólico en Sídney (Australia) en 2007, no se trata únicamente de apartarse de los dispositivos electrónicos, sino que busca incentivar la participación ciudadana para generar hábitos más respetuosos con el ambiente.

También, redescubrir monumentos icónicos del mundo en la penumbra como la Ópera de Sídney, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, el Empire State de Nueva York, la Puerta de Alcalá y la Puerta de Brandeburgo en Berlín. A nivel nacional, ocurrirá lo mismo con el Obelisco, la Floralis Genérica, el Planetario, el Puente de la Mujer y el Monumento a la Bandera , entre otros.

Los análisis cuantitativos sobre el impacto de la Hora del Planeta en el consumo real de electricidad son limitados, ya que la mayoría de los datos disponibles provienen de registros locales y no de evaluaciones globales.

Aun así, estudios realizados entre 2011 y 2024 en Hong Kong detectaron una reducción de la contaminación lumínica y una mejora de hasta un 50% de la visibilidad del cielo nocturno durante la Hora del Planeta . Esta mejora se debió principalmente al apagado de las luces LED de publicidad y proyectores que son los mayores responsables.

Por su parte, Andreas Jechow, un experto en la física de la luz y científico invitado en el Centro Alemán de Investigación de Geociencias GFZ, recopiló 274 mediciones de cambios en la demanda eléctrica en diez países a lo largo de seis años.

Los resultados mostraron una reducción promedio del consumo del 4% a nivel global, aunque con variaciones significativas. Los hogares involucrados en la intervención ahorraron un 5,1% de energía.

Además, la contaminación lumínica varía según la zona. En Berlín, por ejemplo, se registraron diferencias marcadas dentro de la misma ciudad: en Potsdamer Platz se observó una reducción del 15% en la iluminancia escalar, mientras que en la Puerta de Brandeburgo el efecto fue mucho menor, con caídas de apenas entre el 1% y el 2%.

Con el tiempo, el significado de la Hora del Planeta evolucionó. Martín Font, director de comunicación y educación ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó que “no se trata solo de apagar la luz, sino de dedicar una hora a acciones concretas por el ambiente ”.

En 2013, la Hora del Planeta demostró su trascendencia en el país. La campaña para la creación del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood (Ampnbb) se encontraba en medio del proceso de aprobación del proyecto de ley. El movimiento funcionó como un punto de inflexión en aquel proceso, que culminó con su aprobación en julio de 2013. Con 3,4 millones de hectáreas, hoy es una de las áreas marinas protegidas más grandes del país.

El impacto de la iniciativa trascendió a distintas partes del mundo. En 2021 se inauguró en Uganda el “Bosque de la Hora del Planeta”, una plantación de 2700 hectáreas. Y en 2024 se recaudó una suma de US$20.000, destinada al Programa River Guard de WWF en Camboya, que protege hábitats vitales para especies de delfines nativos de la zona.

En esta edición, la Fundación Vida Silvestre Argentina invita a participar de distintas propuestas presenciales y gratuitas.

En la provincia de Buenos Aires, el evento central se realizará este domingo 29 de marzo en la Reserva Natural Urbana El Corredor, en San Miguel . Contará con actividades para toda la familia como plantación de especies nativas, limpieza de márgenes del río, recorridas interpretativas, juegos, propuestas educativas y actividades de circo con materiales reciclados.

Fuente: La Nación