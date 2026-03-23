La hija del hombre que murió tras ser atacado por patovicas en San Miguel contó cómo se enteró de la tragedia

“ Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches, ¡justicia!”, escribió Naiara Rogers, la hija de Alexis “Pipa” Rogers , el hombre de 51 años que murió tras ser reducido por patovicas en la puerta del bar Sutton, en San Miguel.

Según pudo confirmar TN , la joven despidió a su papá en redes con un mensaje desgarrador: “Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia , no voy a bajar los brazos, vos solamente mandá fuerzas”.

En su publicación, Naiara también apuntó contra quienes justifican la violencia.

“A toda la gente que defiende lo indefendible y justifica un acto de violencia con una muerte, a todos ustedes les deseo que nunca tengan que vivir algo así , recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”, sostuvo.

Alexis Rogers había salido a celebrar el nacimiento de su nieta junto a su hijo y un amigo. Pero la noche terminó de la peor manera. Cuatro patovicas del bar Sutton lo atacaron en la vereda , en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía.

“Pipa” tenía 51 años, era técnico escénico, trabajaba en Tecnópolis y era muy querido en el ambiente de la producción de espectáculos. Había nacido en Mar del Plata y vivía en San Miguel .

Sus compañeros del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) lo despidieron con un mensaje en redes: “ Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen ”.

La noche del ataque, Rogers, su hijo y un amigo intentaron entrar al boliche, pero el personal de seguridad les negó el acceso. Cuando ya se estaban yendo, “Pipa” se dio vuelta y le dijo algo a uno de los patovicas. La respuesta fue una cachetada y, en segundos, la discusión se transformó en una pelea.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los empleados de seguridad lo redujeron en la vereda. En medio del forcejeo, Rogers colapsó y murió en el acto.

La UFI N°21 de Malvinas Argentinas , a cargo de la fiscal Lorena Carpovich , intervino de inmediato y ordenó la detención de los cuatro empleados del bar señalados como responsables del homicidio: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50) .

La principal hipótesis es que Rogers murió por asfixia mecánica , es decir, por la presión física sobre el cuello, aunque la autopsia será clave para confirmar la causa de muerte.

Fuente: TN