La Fiesta Nacional del Gaucho lanzó su rifa 2026: dos autos 0KM y sorteos mensuales de $3 millones

MADARIAGA

La Asociación Civil de la Fiesta Nacional del Gaucho confirmó el lanzamiento oficial de la rifa entrada 2026, una de las principales herramientas de financiamiento para la próxima edición de la celebración.





Fernanda Luna —integrante de la comisión directiva— adelantó en diálogo con CNM 93.3 que la rifa ya se encuentra en proceso de sellado municipal y que en los próximos días comenzará a distribuirse entre los vendedores.





💰 ¿Cómo será la rifa?





La modalidad será accesible y financiada a lo largo de todo el año:

🔹 Valor total: $150.000

🔹 Forma de pago: 10 cuotas de $15.000

🔹 Incluye: ingreso a las tres noches de la fiesta en diciembre





De esta manera, quienes adquieran la rifa no solo participarán por importantes premios, sino que además aseguran su entrada anticipada a la fiesta.





Sorteos mensuales y premios mayores





Uno de los puntos destacados es que habrá sorteos mensuales de $3.000.000, comenzando el 13 de marzo, y continuando todos los meses.





Además, la rifa tendrá dos premios centrales:

🚗 Julio: sorteo de un automóvil 0KM entre quienes hayan abonado de contado.

🚗 Diciembre: sorteo final de otro automóvil 0KM como premio mayor y único.





Desde la comisión también aclararon que los premios que eventualmente no salgan durante los sorteos mensuales se acumularán para la instancia final, como ya ocurrió en ediciones anteriores.





Una forma de asegurar la entrada





El sistema permite pagar durante todo el año el acceso a la fiesta, evitando los valores de ventanilla que suelen actualizarse en diciembre. El año pasado, por ejemplo, la entrada del domingo tuvo un costo significativamente mayor, por lo que esta modalidad representa una alternativa conveniente para el público.





Desde la organización remarcaron que ya se trabaja en la contratación de artistas para la 54ª edición y que el objetivo es mantener —e incluso superar— el nivel alcanzado en 2025.





En los próximos días comenzará oficialmente la venta, y quienes deseen adquirir la rifa podrán retirarla en la sede de la institución.