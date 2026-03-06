La enredadera que atrae colibríes y mariposas y llena el jardín de flores: por qué cada vez más gente la elige

NACIONALES

La tecomaria es una de las plantas trepadoras más llamativas que se pueden tener en el jardín. Su principal atractivo son sus flores tubulares de color rojo o naranja , que aparecen en gran cantidad y resultan atractivas para colibríes, mariposas y otros polinizadores .

Esta planta ornamental, muy utilizada para cubrir paredes, cercos y pérgolas , se destaca por su crecimiento rápido y por su capacidad de florecer durante gran parte de los meses cálidos. Además, es una especie bastante resistente, por lo que suele ser elegida por quienes buscan una enredadera vistosa y fácil de mantener .

La tecomaria (conocida también como bignonia roja o Tecoma capensis ) es un arbusto trepador originario del sur de África que puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura , dependiendo de las condiciones y del soporte que tenga para crecer.

Sus principales características son:

Gracias a la forma de sus flores, la planta se convierte en un verdadero imán para los colibríes , que se acercan a alimentarse de su néctar.

La tecomaria se adapta bien a distintos espacios del jardín. Puede plantarse directamente en tierra o en macetas grandes, siempre que tenga un soporte para trepar , como una reja, una pared o una pérgola.

Para que crezca fuerte y florezca mejor, se recomienda:

En climas templados suele comportarse como perenne , mientras que en zonas más frías puede perder parte del follaje durante el invierno.

Uno de los motivos por los que esta planta es tan popular es que no requiere demasiados cuidados .

Algunas recomendaciones básicas son:

Además, tolera bastante bien la sequía una vez que está establecida.

Además de su belleza, la tecomaria tiene varias ventajas para el jardín: crece rápido, florece mucho y atrae fauna beneficiosa , como colibríes y mariposas.

Por eso, se convirtió en una de las enredaderas ornamentales más utilizadas para dar color a patios, balcones y jardines durante los meses cálidos.

Fuente: TN