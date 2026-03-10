La Costa fue sede de la primera fecha del Circuito Argentino de Surf Adaptado 2026

ZONALES





Con una jornada marcada por el deporte inclusivo y la emoción, se desarrolló en la Playa Deportiva de Mar de Ajó el Campeonato Nacional de Surf Adaptado 2026, correspondiente a la primera fecha del Circuito Argentino de Surf Adaptado.





El evento reunió a cerca de 20 atletas provenientes de distintas ciudades de la región, entre ellas Pinamar, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Mar del Plata, Balcarce y Necochea, además de representantes del Partido de La Costa.





La competencia fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube Deporte Adaptado La Costa, lo que permitió que el público pudiera seguir cada una de las instancias del campeonato.





Durante la jornada el equipo local tuvo una destacada actuación al obtener 10 medallas nacionales en distintas categorías, lo que reafirma el crecimiento del surf adaptado en el distrito y consolida a La Costa como uno de los referentes en el desarrollo de este deporte inclusivo.





La competencia fue organizada por la Dirección de Deporte Adaptado de la Municipalidad de La Costa en conjunto con la Asociación Argentina de Surf (ASA), y contó con el acompañamiento de comerciantes, instituciones y vecinos que colaboraron para que el evento pudiera llevarse adelante.





Resultados de la primera fecha del Circuito Argentino de Surf Adaptado:





Categoría Open

Cristian García (La Costa) Dylan Cabral (La Costa) Iván Rohr (La Costa)





Categoría Prone 2

Maximiliano Ruiz (La Costa) Florencia Santillán (Mar del Plata) Fran Orcellet (Mar Chiquita)





Categoría ASI

Dylan Cabral (La Costa) Cristian García (La Costa) Galo Thorp (La Costa)

Categoría Visual

Thiago Higa (La Costa)





Categoría ASI asistido

Nahuen Mota (La Costa) Elías Cuello (Pinamar) Lautaro Codina (La Costa)





Categoría Stand 1 masculino

Maximiliano Melatini Iván Rohr





Categoría Stand 1 femenino