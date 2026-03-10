Cuáles son las dos metas de Trump en la guerra de Medio Oriente: “Israel se está jugando la existencia”

Este martes el Gobierno de los Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán . En su visita a los estudios de LN+ , el experto en geopolítica Mookie Tenembaum se refirió a los objetivos que pretende alcanzar el presidente Donald Trump luego de este movimiento en la guerra de Medio Oriente .

“ El presidente Trump tiene dos metas ”, planteó Tenembaum, y argumentó: “Por un lado, desmoralizar al enemigo . Por ejemplo, cuando él dice ‘ustedes ya están acabados, se tienen que rendir porque los vamos a matar a todos ’, lo que está haciendo es el famoso fog of war o niebla de guerra: los saca de eje “.

“Y por otro lado, a partir de esos embates verbales contra Irán , lo que busca el presidente de los Estados Unidos es ver cómo reaccionan los mercados ”, resaltó el geopolítico.

“ Comprobar si su palabra puede hacer caer el valor internacional del petróleo . Es decir, el verdadero valor del petróleo, sin el agregado de la histeria . Y en las últimas horas, comprobamos que lo logró“, remató Tenembaum.

En su análisis, Tenembaum también se refirió a la ofensiva militar israelí. "Hasta este momento, el 90% de los bombardeos los hizo Israel “, subrayó Tenembaum, y apuntó: ”Estados Unidos tiene muchísimo más poder, pero Israel es más quirúrgico “.

En palabras del experto, “en la guerra de Medio Oriente, Israel se está jugando la existencia . Porque Irán no es solo una amenaza económica y militar, sino directamente existencial".

Luego de colocar la lupa sobre Israel y Estados Unidos, Tenembaum corrió el enfoque de su análisis en dirección a Turquía.

“ Erdogan , el presidente de Turquía, llamó al presidente de Irán, que es un payaso, para demostrarle que nadie puede meterse en el espacio aéreo de su país : tenía que demostrar poder”, aseveró el especialista al referirse al lanzamiento de dos misiles por parte del régimen hacia el país turco.

“ Erdogan tenía que aparecer diciendo que no iba a permitir que bombardearan Turquía ”, insistió el analista y se despidió con una lectura conspiranoica sobre el ataque.

“Otra posibilidad es que, desde la inteligencia israelí, hayan hecho una deep fake o llamada telefónica falsa para que, desde Irán y a través de coordenadas falsas, disparen los misiles hacia Turquía", esbozó Tenembaum, y cerró: “Porque, bien pensado, es una locura que Irán haga algo as í, ya que la OTAN puede aplicar el artículo 5 e involucrar a todos los países miembros para defender a Turquía”.

Fuente: La Nación