La casa prefabricada china que bate récords: 37 m2 por $30.995.899

Las casas prefabricadas se posicionan como una alternativa cada vez más elegida debido a los costos en la construcción. En ese contexto, un modelo de origen chino empezó a llamar la atención por su precio y características: un hogar de 37 metros cuadrados que ronda los $30.000.000 .

Se trata de una vivienda modular y personalizable que puede adaptarse a distintas necesidades. El sistema se comercializa por metro cuadrado , con un valor cercano a los $837.727 , lo que permite escalar el tamaño según el proyecto: existen versiones de 37 m² , 56 m² y 74 m² .

Este tipo de construcción se basa en una estructura de acero galvanizado combinada con paneles tipo sándwich, que aportan aislamiento térmico y resistencia. El diseño está pensado para ofrecer una solución funcional, rápida de montar y adaptable a distintos usos.

Entre sus características principales se destacan:

Además, permite sumar opcionales como cocina, baño completo, muebles y otros elementos que amplían su funcionalidad.

Uno de los aspectos más destacados es el tiempo de montaje. Estas viviendas llegan preinstaladas y pueden ensamblarse en pocas horas , lo que reduce de forma considerable los tiempos de obra .

El sistema también permite personalizar colores, materiales y distribución interna , al adaptarse a diferentes necesidades y estilos de vida.

Más allá del precio base, hay factores clave que pueden modificar el costo final:

Fuente: TN