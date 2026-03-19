EL VIAJE DE ADORNI: una productora vinculada a un amigo pagó el vuelo de ida

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La Justicia investiga el viaje que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó junto a su familia a Punta del Este durante los carnavales de febrero, luego de que se comprobara que el vuelo de ida en avión privado fue abonado por una productora vinculada a un amigo personal.





Según consta en la causa, la empresa Imhouse S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio, fue la que pagó el traslado a través de la firma Alpha Centauri, encargada de proveer el servicio aéreo.





De acuerdo a fuentes judiciales, el pago quedó acreditado mediante facturación y se realizó por transferencia bancaria por un total de 6.984.180 pesos, equivalente a unos 4.830 dólares.





Versiones cruzadas y dudas sobre el pago





El propio Grandio brindó declaraciones en las que intentó explicar la situación, aunque con versiones que generaron confusión. Por un lado, aseguró que invitó a Adorni a su casa en Uruguay y que el funcionario pagó su parte del viaje. Sin embargo, también indicó que él abonó a la empresa aérea, lo que abrió interrogantes sobre el origen real de los fondos.





Además, sostuvo que el viaje no es un hecho aislado y que mantiene una relación de amistad con Adorni desde hace más de 15 años, incluso con antecedentes de viajes compartidos.





Qué investiga la Justicia





La causa está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si existió algún tipo de irregularidad en el financiamiento del traslado.





Entre las medidas ordenadas se encuentran:

La citación a declaración testimonial de Marcelo Grandio.

El análisis de entrevistas públicas entre el periodista y Adorni.

El pedido de documentación a la Administración Nacional de Aviación Civil sobre el plan de vuelo del avión utilizado.

Un requerimiento a la Dirección General de Aduanas para verificar controles y declaraciones juradas vinculadas al viaje.

La reconstrucción del circuito del dinero utilizado para pagar el vuelo.

El secuestro de imágenes del aeropuerto de San Fernando al momento de la partida.





El vuelo investigado se realizó el 12 de febrero desde San Fernando hacia el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay, mientras que también se solicitó información sobre el regreso, ocurrido el 17 del mismo mes.





Un caso bajo la lupa





El eje de la investigación apunta a determinar si el pago del viaje por parte de una empresa privada con vínculos personales con el funcionario podría configurar algún tipo de incompatibilidad o beneficio indebido.





Mientras tanto, desde el entorno de Adorni no hubo respuestas oficiales al cierre de la información, y la causa continúa avanzando con la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.