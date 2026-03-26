IRSA y Mercado Libre cierran un negocio inmobiliario de más de US$50 millones

El traslado de oficinas desde el microcentro hacia la zona norte de Buenos Aires dejó de ser una tendencia para convertirse en una decisión estructural del mercado corporativo. Mejores accesos, espacios más amplios y costos más competitivos explican un movimiento que ya reconfigura el mapa del real estate corporativo porteño .

En ese contexto, IRSA , la compañía liderada por Eduardo Elsztain , y Mercado Libre anunciaron un nuevo acuerdo para desarrollar un edificio de oficinas dentro del Polo Dot , en el barrio de Saavedra, uno de los puntos que más creció en los últimos años y donde ambas empresas ya tienen edificios: Mercado Libre con sus innovadoras oficinas desde 2019 e IRSA con Workplace, un coworking con amenities que funciona en el ex edificio de Philips.

El proyecto demandará una inversión superior a los US$50 millones y sumará 15.000 m² de superficie , de los cuales 12.000 m² serán ocupados por la compañía fundada por Marcos Galperin . El edificio se integrará como una ampliación del complejo Zetta, dentro de un ecosistema de usos mixtos que combina oficinas premium, comercio, servicios y propuestas educativas .

La obra comenzó a principios de marzo y tiene un plazo estimado de 30 meses. Forma parte del plan de expansión de la empresa dueña de los principales shoppings del país en el Polo DOT, donde busca seguir ampliando la oferta corporativa en torno al DOT Baires Shopping y consolidar un hub que funcione más allá del horario laboral.

Ubicado en el cruce de la avenida General Paz y la autopista Panamericana , Saavedra pasó de ser un área periférica a convertirse en un punto estratégico de conexión entre la Ciudad y el Gran Buenos Aire s. Esa zona terminó jugando a favor: hoy es puerta de entrada y salida, con accesos que el microcentro ya no puede ofrecer.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, el territorio comandado por el DOT no se trata de una subzona que se haya visto favorecida específicamente por el efecto derrame de sus barrios linderos, como el impacto positivo que vivió su vecino Núñez por estar próximo a Belgrano, por ejemplo. El impulso que tomó esta zona de Saavedra en los últimos años fue incitado también por la escasez de terrenos y el aumento de sus valores.

La expansión de las empresas también responde a una necesidad concreta : el crecimiento de Mercado Libre en la Argentina, a pesar de que actualmente el personal cumple entre 20-40% de presencialidad en las oficinas.

“Desde la pandemia a la actualidad , triplicamos la cantidad de empleados en la ciudad de Buenos Aires , manteniendo una política de presencialidad más baja que el promedio del mercado. Queremos consolidar un entorno de trabajo que fomente la innovación, el bienestar y la cultura, y para eso creemos que es clave contar con espacios que potencien el encuentro entre equipos ”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

El anuncio se enmarca, además, en el plan de inversión de US$3400 millones que la firma prevé ejecutar este año en el país.

Desde Grupo IRSA también destacaron el valor del desarrollo como un nuevo hito urbano para la Ciudad . “Este proyecto representa un paso más en la evolución del Polo DOT como un ecosistema urbano de usos mixtos, pensado para generar una comunidad dinámica donde las personas puedan vivir, trabajar, resolver su día a día con una propuesta completa de compras, servicios y entretenimiento, y disfrutar del tiempo libre con amigos”, afirmó Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA.

En el comunicado enviado por la compañía destacaron que este nuevo desarrollo “consolida la presencia estratégica de Mercado Libre en la ciudad de Buenos Aires y fortalece su apuesta de largo plazo por el país”.

Fuente: La Nación