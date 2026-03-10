Incidentes por un reclamo salarial de la Policía de Jujuy: rompieron una reja de la Casa de Gobierno

Efectivos, familiares y personal retirado de la Policía de Jujuy se manifestaron este lunes frente a la Casa de Gobierno de la provincia para exigir una recomposición salarial del 50% y mejoras en las condiciones laborales . Si bien las protestas se venían realizando a diario desde la semana pasada, este lunes se registraron algunos incidentes y un grupo de manifestantes rompió una de las rejas de sede del poder ejecutivo .

Según reportaron medios provinciales, el conflicto se profundizó luego de que se conocieran incrementos salariales diferenciados para sectores jerárquicos de la fuerza.

Otros medios señalaron que el conflicto estalló luego de que el Gobierno de Jujuy informara que se había alcanzado un consenso satisfactorio en materia salarial, pero sectores vinculados a la Policía consideraron insuficiente lo pactado.

Fue entonces cuando policías y familiares comenzaron a congregarse frente a la Casa de Gobierno provincial. Pasadas las 20, los manifestantes comenzaron a arrojar pirotecnia contra las puertas de la Casa de Gobierno y, en un momento, un grupo intentó derribar una de las rejas del acceso principal.

El Tribuno de Jujuy confirmó que un grupo de manifestantes logró ingresar al edificio gubernamental con la intención de reunirse con alguna autoridad.

De acuerdo a lo informado por El Jujeño, las autoridades provinciales convocaron a los representantes del reclamo a una nueva reunión para este martes a las 11 de la mañana, instancia en la que presentaron un petitorio formal con los planteos salariales.

Tras el encuentro con autoridades, Daniel Romero , que oficia como vocero de uno de los sectores, reconoció un acercamiento “verbal” de mejora salarial por parte del gobierno jujeño.

“Lo que hoy cobra un agente es 900 mil pesos y se incrementaría a $1.400.000”, dijo. Asimismo, sostuvo que “queremos que ese acuerdo, que fue verbal únicamente, se concrete. Fue la propuesta verbal que se hizo desde Casa de Gobierno, estamos de acuerdo pero queremos que sea por escrito”.

Ya hay una convocatoria para este martes a las 19, en lo que sería la quinta jornada de protestas desde que inició el reclamo. “Se está pidiendo que el aumento se concrete ya desde el próximo mes”, dijo Romero.

En caso que eso no ocurra, "la policía se va a mantener en el lugar, ya lo habíamos hablado y se instalarán carpas en Casa de Gobierno”, adelantó.

Las protestas se dan mientras el gobernador Carlos Sadir se encuentra en Nueva York participando de la Argentina Week 2026 junto al presidente Javier Milei y a menos de un mes del "sirenazo" realizado por las fuerzas de seguridad en Santa Fe, donde a mediados de febrero la policía provincial realizó varias jornadas de protesta en Rosario.

Algo similar ocurría en estos días en las filas de la Policía de la Provincia de Chubut, donde esta semana los efectivos rechazaron una propuesta salarial elevada por el gobernador Ignacio Torres, ya que denuncian que no alcanza la canasta básica.

