Impuestos en Argentina: mientras Nación pide bajar tasas provinciales y municipales, concentra la mayor parte de la presión tributaria

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En el debate sobre la presión impositiva en Argentina aparece una paradoja cada vez más discutida: el gobierno nacional reclama que provincias y municipios reduzcan impuestos y tasas, pero distintos estudios muestran que la mayor carga tributaria del país se concentra justamente en los tributos nacionales.





Un sistema con muchos impuestos, pero concentrado en pocos





Argentina tiene un sistema tributario amplio y complejo. Según relevamientos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), existen alrededor de 155 tributos entre los niveles nacional, provincial y municipal, aunque solo 10 impuestos explican más del 90% de la recaudación total del país.





A su vez, informes sobre el sistema impositivo indican que la mayor parte de los ingresos fiscales proviene del nivel nacional, mientras que las provincias y municipios tienen una participación mucho menor en la recaudación.





En términos aproximados:

Gobierno nacional: concentra cerca del 80% de la recaudación tributaria .

Provincias: alrededor del 16% .

Municipios: cerca del 4% del total.





Esto significa que, aunque las provincias y municipios también cobran impuestos y tasas, la mayor parte del peso impositivo que enfrentan empresas y ciudadanos proviene de tributos nacionales.





Cómo se reparte la recaudación del Estado





Si se analiza la recaudación consolidada del Estado argentino —sumando Nación, provincias, municipios y organismos como la ANSES— la distribución también refleja el predominio del nivel nacional.





Un informe del IARAF señala que, de cada 100 pesos que se recaudan en impuestos en el país, aproximadamente:

$25,7 van directamente al Tesoro Nacional .

$28,1 financian a la ANSES y el sistema previsional .

$33,7 corresponden a provincias y CABA .

$12,5 quedan en municipios.





En ese esquema, gran parte de los recursos que reciben provincias y municipios provienen de transferencias o coparticipación de impuestos nacionales, como el IVA o el impuesto a las Ganancias.





El reclamo por bajar impuestos





En los últimos meses el gobierno nacional impulsó un discurso orientado a reducir la carga impositiva provincial y municipal, especialmente sobre tasas locales o impuestos como Ingresos Brutos, considerados distorsivos para la actividad económica.





Sin embargo, especialistas señalan que el grueso de la presión tributaria sobre empresas y consumidores sigue dependiendo del nivel nacional, a través de impuestos como:

IVA

Ganancias

Impuesto al cheque

Combustibles

Derechos de exportación





Estos tributos representan la mayor parte de la recaudación y del peso fiscal sobre la economía.





Un debate estructural del sistema tributario





La discusión sobre quién cobra más impuestos forma parte de un debate más amplio sobre la estructura del sistema tributario argentino, caracterizado por:

una alta presión impositiva ,

una gran cantidad de tributos ,

y una fuerte concentración de la recaudación en pocos impuestos nacionales.





Al mismo tiempo, provincias y municipios dependen en gran medida de los fondos que reciben desde la Nación a través del régimen de coparticipación, lo que vuelve aún más complejo el debate sobre qué nivel del Estado debería reducir impuestos para aliviar la carga fiscal sobre la economía.





En ese contexto, el planteo de bajar tasas locales abre una discusión política y económica más profunda: si el objetivo es reducir la presión tributaria, muchos economistas sostienen que el mayor margen de recorte está en los tributos nacionales, que concentran la mayor parte de la recaudación.