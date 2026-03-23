Impactante video: un policía salvó a un nene de 3 años de ser atropellado por un tren

Un policía de Córdoba salvó a un nene de 3 años de ser atropellado por un tren de cargas en Villa Los Galpones, en la capital provincial. El chiquito se encontraba jugando sobre las vías justo cuando iba a pasar la formación.

El episodio ocurrió esta mañana y quedó grabado por la cámara a bordo de la locomotora del tren, que registró la corrida desesperada del agente para llegar al nene antes que el tren, mientras el motorman hacía sonar la bocina para advertir sobre su paso.

El oficial es integrante de la Dirección Motocicletas.

El hecho ocurrió alrededor de las 11, cuando una formación del Tren de Cargas, compuesta por 29 vagones cargados con piedra, se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba. Al arribar al cruce de Sarachaga y Mendoza, el policía advirtió la presencia del nene solo sobre las vías.

Alrededor había otros chicos jugando que se alejaron de los rieles cuando escucharon la bocina del tren y la advertencia del agente.

Pero muy atento, el oficial logró ver que a lo lejos había un nene jugando justo sobre una de las vías, en un lugar muy estrecho, por lo que de haber querido correrse tampoco tenía escapatoria.

El agente actuó de inmediato y corrió hacia el lugar logrando retirar al niño a escasos segundos del paso del tren, resguardando su integridad física y evitando una tragedia.

Posteriormente, se logró ubicar a la madre del menor, una joven de 24 años, quien manifestó que el niño se habría retirado de su casa en un descuido.

Fuente: Clarín