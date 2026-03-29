Iba a ser papá y murió atropellado en Nordelta por una mujer alcoholizada: el reclamo de la familia

Óscar Ramón Olivera había salido muy temprano de su casa para ir a trabajar. Se tomó tres colectivos, como lo hacía siempre. El último tramo hasta Nordelta , donde hacía tareas de mantenimiento, lo tenía que hacer caminando. Era una rutina para él, pero jamás se imaginó que ese día encontraría la muerte .

El 28 de diciembre del 2025 , una mujer a bordo de una camioneta Jeep Renegade y aparentemente usando el celular , lo atropelló a toda velocidad en el corredor Bancalari y estando él de espaldas, sin posibilidad de reaccionar. Cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Había muerto .

Yesica Loreley Quevedo fue sometida a un test de alcoholemia y el resultado fue de 0.63 , cuando en la provincia de Buenos Aires el permitido es cero. Esa noche, la mujer de 41 años quedó demorada en una comisaría de la zona, pero poco tiempo duró tras las rejas, ya que el juez le dio la posibilidad de pagar una fianza para salir en libertad mientras se investiga el caso.

Quevedo está imputada por el delito de homicidio culposo agravado , que tiene una pena de entre 3 y 5 años de prisión. El fiscal José Amallo confirmó a TN que ya ordenó hacer la pericia accidentológica , que fue demorada por la feria judicial de principio de año, para establecer a qué velocidad manejaba la acusada.

Sin embargo, la familia denuncia que el caso no avanza y la mujer sigue en libertad , viviendo en su casa de Lomas de Zamora, trabajando normalmente y dando clases de yoga, mientras ellos tienen que ir a visitar a Óscar al cementerio. “No sabemos nada de la causa, se está investigando, pero ella sigue en libertad”, dijo su hermana a TN .

También denunciaron que nunca se bajó de la camioneta. “ No fue capaz de asistirlo. Lo primero que hizo fue llamar a su marido para que la ayudara. Ni bien vino la policía, intentó comprarlos. Es un peligro al volante porque estaba alcoholizada”, expresó Agustina, la hija de su pareja.

“Esta mujer no tiene ni un poco de corazón ni humildad. Queremos que pague por lo que hizo, porque es una asesina al volante”, agregó.

El hombre iba a ser papá, algo que había deseado mucho tiempo . Cuando ocurrió el accidente, su pareja estaba de tres meses y todavía no le había informado a gran parte de su familia. Esperaba dar la noticia en su cumpleaños, el 7 de enero, unos diez días después de su muerte. Pero no llegó.

“Hoy mi mamá está mejor, ocupándose del embarazo, que viene bien. Tuvo algunas complicaciones, pero ya está de cinco meses , en buen estado de salud . Le delegó la parte judicial a la hermana de Óscar, porque es mucho estrés”, contó la joven.

“Óscar fue una persona buena, trabajadora, perseverante. Le dedicó mucha responsabilidad a su trabajo. Era educado, amable y de gran corazón. Lamentablemente, no podrá ver crecer a su bebé . Pedimos que se haga justicia”, cerró.

“Lola” Quevedo se grabó manejando su camioneta y la publicación generó repudio. El video, que dura casi 40 segundos, fue posteado en su cuenta de Instagram el 10 de diciembre, apenas dos semanas antes del choque fatal.

“Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil. Todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin”, escribió en la publicación. Y agregó: “Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva”.

Según confirmó a TN la Agencia Nacional de Seguridad Vial , fue inhabilitada para conducir y en enero se le suspendió la licencia de manejo. También se le impuso una multa por haberse filmado mientras conducía.

Otro dato que alarmó a las autoridades fue que Quevedo tenía al menos siete multas en los últimos años por conducir con exceso de velocidad. “Aun así la dejaron manejar como si nada. No entendemos cómo puede seguir libre. Es una asesina al volante”, expresó la hijastra.

Fuente: TN