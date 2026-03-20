Habló Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de robarle a un turista estadounidense

Luciana Martínez , la ex participante de Gran Hermano acusada de robarle a un turista estadounidense, habló en un canal de televisión luego de haber sido liberada por la Justicia . Durante un extenso reportaje, la joven relató su versión de los hechos, dijo que fue víctima de violencia y abuso sexual por parte del hombre que la denunció.

La joven se quebró al aire y aseguró en diálogo con el programa A la Barbarossa, en Telefe : “Estaba muy angustiada y triste. Sentí miedo todo el tiempo”. Martínez y su mánager, Cristian Wagner , fueron liberados este martes tras permanecer dos días detenidos.

La Justicia resolvió su excarcelación tras no encontrar pruebas que acrediten ni el robo ni que hayan drogado a la presunta víctima. Ahora investigarán al denunciante, Bradley Cameron Varela , por un supuesto abuso.

La mujer insistió en que no es una viuda negra y admitió que su representante se llevó las pertenencias del turista luego del episodio en el hotel. En ese sentido, relató cómo se conocieron y los detalles de lo que pasó en el lugar donde se alojaba el denunciante.

“Yo el día ese salgo a bailar de noche. Estoy invitada a un evento que es un bar que se inauguró en Palermo. Estuvimos tomando y bailando en ese lugar. Después, decidimos irnos a otro club nocturno. Nos acompaña mi amiga Macarena, junto a Cris”, contó. " Soy bastante dada y capaz eso tengo que mejorar“ , reflexionó.

“Bueno, llegamos al lugar. Ahí no bebíamos nada más. Después, mi amiga decide irse. Yo la acompaño hasta su vehículo, me quedo charlando con ella un tiempo y después vuelvo a ingresar al club. Subo porque estaba mi amigo Cristian esperándome y estuvimos bailando ahí hasta que se presenta un muchacho estadounidense que se quiere quedar ahí con nosotros. A partir de ese momento, se crea una buena onda para seguir divirtiéndose”, continuó la ex Gran Hermano.

Luciana contó que la comunicación con el turista era difícil, debido a que ella no sabe hablar inglés y él tampoco tenía conocimientos básicos del español. Después de un tiempo, ya cuando el local bailable estaba por cerrar, Varela invitó a Martínez a su hotel. “ Nadie me lleva a la fuerza ”, dijo la joven, quien admitió que estaba muy alcoholizada.

Fue -siempre según su relato- acompañada por su mánager. Ya en el hotel, el turista les ofreció, además de alcohol, drogas. “En el momento, yo ya veo que el muchacho abajo estaba bastante relajado, se sacaba la remera, se la ponía, pidió más bebida, que es la que llevamos a su habitación”, agregó.

En el medio, el hombre consumía drogas. Luego, la situación se fue tornando más íntima. “Se empieza a sacar la remera, empieza a consumir. En eso, nosotros seguimos tomando y yo decido ir al baño a hacer pis.

”Se queda un momento ahí con Cris hasta que ingresa al baño donde estoy yo. Intenta acercarse a mí. Entonces, nos empezamos a besar. Quería interactuar ya rápidamente. Me empieza a tocar, él se empieza a sacar la ropa; quiere que interactúe con él. Entonces yo cedo. O sea, entre el estado que tenía, ahí es donde yo digo que el efecto que tenía de alcohol era mucho .

Segundos después, según el relato de Lucian, el hombre comenzó a tocarla hasta que se dio cuenta de que era una mujer trans. Fue entonces que la actitud del turista cambió completamente y se habría tornado violento.

“En eso que me empieza a tocar la ropa, se da cuenta que no soy una chica cis . Él cambia, empieza como a mostrar una forma más desde el enojo. Ahí es donde me da vuelta, me agarra de los brazos, me agarra del pelo para que yo baje. Entonces ahí es donde me incomodo y grito: “Amigo, me quiero ir”“, continuó.

Wagner intentó abrir la puerta, pero Varela le puso llave y no lo pudo hacer. Le preguntó a Luciana si estaba bien y comenzó a golpear para poder ingresar. Martínez le pidió que quería salir y es ahí cuando el turista abrió la puerta del baño y comenzó a pelearse con el representante de la ex Gran Hermano .

“Escucho que hay gritos y salgo. Como puedo, salgo y lo único que alcanzo a ver es que el muchacho este tira el teléfono, el celular de mi amigo y lo muerde. Ellos estaban muy cerca de la ventana los dos”, reveló.

Luego, para calmar la situación, Luciana le pidió a su mánager que se fuera del hotel. Wagner le preguntó si estaba segura de quedarse con él. Martínez dijo que sí.

En las imágenes que trascendieron se ve cómo tanto Luciana, como su amigo y el turista están alcoholizados. “ Si él se quedaba, toda esta guerra iba a seguir . Le pedí enojada que se vaya, por eso se fue”, enfatizó.

Luego, contó que su amigo se llevó algunas de las pertenencias del turista, aunque no fue muy clara en explicar los motivos por los cuales lo hizo. Luciana explicó que su amigo tomó todo lo que el turista arrojó por la ventana, momento que quedó registrado en otra cámara de seguridad.

El video al que accedió Infobae fue registrado por una cámara de vigilancia instalada en el frente del edificio. En el exterior ya había luz natural: eran las 7:07.

En ese momento, desde lo alto de la torre cayeron cuatro prendas de vestir, entre otros elementos . Segundos después, apareció otra remera de color negro sobre la vereda.

Luego, el representante de artistas habría bajado a la entrada del hotel, salió a la vereda, tomó los objetos arrojados y se fugó del lugar, según el testimonio que Varela le brindó a los investigadores.

Por último, en la tercera y última grabación se observa que Luciana Martínez salió de la habitación del turista a las 7:49 , apenas una hora después de su llegada, y ya sin la compañía de su mánager.

En este sentido, el denunciante contó a la Policía que, una vez que se enteró del presunto robo, la ex GH tomó su teléfono celular y pidió un auto de una aplicación de viajes. El turista canceló la solicitud de inmediato y Martínez se retiró a pie.

Luciana dijo que entre ambos arrojaron las cosas por la ventana en medio de la pelea. Es recién horas después, ya en su casa, que Luciana se enteró que su representante había tomado las pertenencias del turista.

Y él me cuenta. Y me dice: “Amiga, yo tengo el bolso en mi habitación, ahora me cambio, voy y devuelvo todo”. Al respecto, Martínez trató de justificar a Wagner y dijo que él “se llevó las cosas porque estaba borracho”.

Al finalizar el reportaje, Luciana hizo énfasis en las distintas situaciones de discriminación y violencia que ha tenido que vivir a lo largo de su vida por ser una mujer trans, y explicó por qué no hizo la denuncia de abuso en un primer momento.

“Yo esto ya lo viví de chiquita y en mi infancia. Sobre todo en lo social. Que te señalen, que hablen de vos, que se burlen, que se rían, que fabulen cosas. Y no está bueno. Es por eso también la explicación que yo le di al juez y a las chicas (dela cárcel donde estuvo detenida) cuando me dicen: “Es abuso”. Yo quería evitar todo tipo de escrache Por, por todo eso que sufrí antes", aseguró.

Fuente: Infobae