Había ido a festejar que fue abuelo y terminó muerto: quién era el hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

Todo pasó en menos de tres minutos. Alexis Oscar “Pipa” Rogers (50) llegó a la puerta del bar Sutton a las 3.36 de la madruga del sábado en compañía de su hijo de 23 años y de otra persona de 46. Había ido a festejar a un boliche de Bella Vista, donde vivía, el nacimiento de su nieto -por parte de su hija- el día anterior. Pero cuando llegaron al lugar les negaron el acceso con la excusa de que estaban cerrando.

Antes de retirarse, Rogers- que vestía bermudas, remera y buzo negros- se dio media vuelta y le dijo algo en el oído de uno de los empleados de seguridad, según lo que se puede ver en el video de la cámara de seguridad del local.

En respuesta recibió una cachetada que desató una tremenda pelea en la vereda . Los patovicas lo golpearon varias veces y llevaron al extremo sus fuerzas para reducirlo con maniobras de ahorcamiento que, según destacaron a Clarín fuentes de la investigación, terminaron por causarle la muerte al hombre .

La Policía encontró el cuerpo del hombre tirado en la vereda, minutos después de lo ocurrido.

El momento quedó plasmado las imágenes a las que tuvo acceso Clarín y que son material de investigación en torno a lo ocurrido en la puerta del boliiche ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero, partido de San Miguel.

El “Pipa”, como sus allegados y compañeros lo apodaban, era un hombre que se desempeñaba como técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Además se identificaba con el peronismo y era hincha de River.

Estaba afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, desde donde lo despidieron con un mensaje en redes sociales que rápidamente se llenó de comentarios de compañeros y amigos que lo recordaron con cariño y angustia.

“Nos vimos en la última votación, hablamos antes de ayer y te vimos… Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen. Y este año nos enviaste tu diploma de finalización del secundario porque querías esforzarte y avanzar . QEPD. ¡Buena gira compañero! ¡Te vamos a extrañar mucho!” , dice el posteo firmado por la Comisión Directiva.

Pipa tenía dos hijos y recientemente había sido abuelo , una alegría que compartió con sus amigos más cercanos y el motivo principal por el que quería festejar .

“Él había sido abuelo el día anterior (su hija fue madre), y estaba festejando con su hijo varón y otra persona más, habían ido a festejar eso y en esa circunstancia pasó todo. Pipa era un militante, un buen compañero, una persona que siempre quería ir para adelante, crecer", cuenta en diálogo con Clarín Soledad Ardilla Rivera, una compañera de trabajo.

"Había terminado el secundario con el FinEs (Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), estaba muy emocionado y muy contento por eso”, agrega.

La última vez que Soledad vio a Pipa fue el jueves, dos días antes de su muerte. “Él trabajaba en logística, en los accesos de Tecnópolis, era un tipo alegre que se preocupaba por el otro, siempre atento y educado. Por eso nos da tanta bronca que se lo hayan llevado así ”, agrega.

Algunos amigos decidieron recordarlo en Facebook, como Sergio Domínguez: “ Salió de festejo con su familia y alguien decidió que por la ropa, por la cara o la expresión, porque el Pipa era un chabón rústico, de esos de los que lo querés siempre de tu lado y nunca en contra, no merecía el lugar al que quería asistir, qué dolor querido amigo, qué dolor y qué bronca. Que por no encajar alguien decida que tu vida vale menos. Dolor, bronca y asco”.

La fiscal Lorena Carpovich -UFI N° 21 de Malvinas Argentinas- ordenó inmediatamente la aprehensión de los cuatro patovicas identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50) .

Se recavaron testimonios y se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para conocer cómo se desenvolvieron los hechos. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron equipos de grabación y teléfonos celulares, mientras que el lugar fue preservado para el trabajo de Policía Científica junto a un médico policial.

Fuentes de la investigación confirman a Clarín que todos ya fueron indagados el mismo sábado por el delito de homicidio y que se pidió al juez de garantías la conversión de las aprehensiones en detenciones . Se espera que la autopsia termine por confirmar la causa de muerte, la asfixia.

Desde la Municipalidad de San Miguel señalan a Clarín que el bar permanece clausurado . Además, la comuna ya aportó a la Justicia las cámaras de seguridad públicas instaladas en la zona.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín