Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: el Pentágono advirtió que hoy será “el día más intenso” de bombardeos sobre Teherán y el régimen iraní dice que luchará “el tiempo que sea necesario”

Irán sostuvo este martes 10 de marzo combatir todo el tiempo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel , luego de que Donald Trump afirmara que el conflicto "terminará pronto". El Ejército isrealí lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra

Son las más temidas por la gente que vive aquí. Aunque nunca las hayan visto, las bombas de racimo que Irán está rociando a diario sobre Israel son la principal amenaza.

Porque esos misiles que Teherán hace llover en Tel Aviv y en distintas zonas urbanizadas del país se abren en el cielo israelí como fuegos artificiales y desparraman bombas que, no siempre, son neutralizadas por el sistema de defensa de Israel. Seguí leyendo acá .

Rescatistas de la Media Luna Roja, una ONG asociada a la Cruz Roja, participaron en un operativo de emergencia para retirar heridos y cuerpos de personas fallecidas en un nuevo bombardeo sobre Teherán, la capital de Irán.

Por Erika Solomon, Kiana Hayeri y Farnaz Fassihi

Cuando Israel y Estados Unidos bombardearon por primera vez Teherán, su ciudad natal, Aryan se sintió eufórico. Estaba convencido de que presenciaba el fin de casi cinco décadas de brutal teocracia.

Una semana después del ataque, vio cómo el cielo de medianoche se iluminaba bajo un bombardeo feroz y vio cómo el amanecer se oscurecía mientras un humo negro tóxico asfixiaba la capital iraní y le quemaba la piel. Seguí leyendo acá .

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo este martes que "hasta ahora" Rusia es el único ganador por la guerra desatada en Medio Oriente.

"Hasta ahora solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró Costa a los embajadores de la Unión Europea reunidos en Bruselas. El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Rusia "está obteniendo nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió Costa.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que "se han conseguido grandes logros ya" dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado por cuándo tiempo seguirá la ofensiva.

"Ya hemos conseguido grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable", dijo preguntado por cuándo acabará la guerra.

Tras más de diez días de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advierte que ese país sigue teniendo uranio enriquecido suficiente para fabricar unas diez bombas nucleares. Seguí leyendo acá .

El mercado bursátil de Estados Unidos y los precios del petróleo se mantienen relativamente estables este martes, después de las extraordinarias oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán.

El S&P 500 bajó 0,1% en las primeras operaciones, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia.

La calma también se mantenía en el mercado petrolero, que ha sido el centro de consternación para los mercados financieros por la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido al conflicto.

El Ejército israelí aseguró este martes que lanzó nuevos bombardeos contra la "infraestructura" de Hezbollah, el grupo que es apoyado y financiado por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut. Los bombardeos llegan después de que el Ejército israelí volviera a pedir previamente a los residentes de esa zona evacuar sus hogares.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos. También menciona las zonas de Ghobeiry y Laylaki.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, volvió a lanzar una amenaza a Estados Unidos al afirmar este martes que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas.

"El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas", dijo en X Larijani.

Le détroit d'Ormuz sera soit voie de paix et de prospérité pour tous, soit voie de défaite et de souffrance pour les belliqueux.

Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.

La guerra en Irán se ha acercado peligrosamente a la OTAN con el lanzamiento de misiles iraníes hacia Turquía, miembro de la Alianza Atlántica. Seguí leyendo acá .

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, dijo este martes que "la soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse" y calificó de "tremendo error" la posibilidad de una invasión terrestre con la que "Israel amenaza muy peligrosamente".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde anunció una ayuda humanitaria al Líbano por un importe de 9 millones de euros, el titular de Exteriores manifestó que España condena "los ataques masivos de Israel contra el Líbano", igual que ha condenado "con total rotundidad" el lanzamiento de cohetes Hezbollah.

Albares subrayó que la "seguridad y estabilidad" del Líbano "son vitales para toda la región" e instó a Israel a que "cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional", así como a Hezbollah a que "cesen sus ataques contra Israel" y "se someta al plan de desarme del Gobierno de Líbano".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Medio Oriente. Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto.

Sánchez fue muy criticado por Trump por cuestionar los ataques Estados Unidos e Israel a Irán, al considerar que no se ajusta al derecho internacional. De hecho, no autorizó que las bases españolas de Rota y Morón, de utilización conjunta con EE.UU. fueran usadas por este país en ese conflicto, lo que provocó la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con "cortar todo el comercio con España".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en una conferencia de prensa que este martes que habrá "más ataques y bombardeos" contra Irán y que será "el día más intenso" desde el inicio de la guerra.

"Hoy será otro día de mayor intensidad en ataques contra Irán: más cazas, más bombarderos, más ataques... Por otro lado, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado el menor número de misiles", dijo Hegseth en una conferencia de prensa.

Thomas L. Friedman, tres veces ganador del Premio Pulitzer y profundo experto en Medio Oriente, aseguró en una dura columna de opinión del New York Times que "Trump no tiene ni idea de cómo terminar la guerra con Irán", luego de que el mandatario estadounidense dijera que el conflicto armado está casi terminado.

Para Friedman, "es obvio que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin un objetivo final claro". Aunque sospecha que "Netanyahu probablemente estaría encantado de convertir a Irán en otra gran Gaza y seguir 'cortando el césped' o lanzando amenazas periódicas, como solía hacer" en la Franja. Seguí leyendo acá .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este martes que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras en Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en particular en las vías respiratorias y la piel. En estas circunstancias, la organización validó la recomendación de las autoridades a la población para que permanezca dentro de sus casas en la medida de lo posible, en el marco de directrices públicas para la protección contra la denominada "lluvia ácida".

"Los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo provocaron una liberación masiva de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno al aire", declaró en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Agregó que el nivel de peligro dependerá de la combinación específica de esos elementos tóxicos, lo que todavía no se ha podido determinar.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Ali Larijani, cruzó a Donald Trump por su amenaza a Irán y redobló la apuesta en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

"El pueblo iraní no teme a sus amenazas vacías", sostuvo Larijani en X, y redobló la apuesta con otra amenaza: "Cuidado, no sea que sean ustedes los que desaparezcan".

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛ فقد عجز الأكبر منكم عن محوه… فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que los ataques que se están registrando en el Líbano por parte de Israel, así como las constantes y extensas órdenes de evacuación que emite, han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.

En un enlace desde Beirut con la prensa internacional en Ginebra, la representante de ACNUR en el Líbano, Karolina Lindholm, sostuvo que más de medio centenar de localidades han recibido órdenes de evacuación, lo que explica este éxodo masivo de población en apenas una semana.

El Ejército israelí comenzó este martes una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado. Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de la guerra, después de que durante la noche del lunes también lanzara bombardeos en diferentes puntos de Teherán.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo este martes el líder israelí.

"Aún no hemos terminado", advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", declaró Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, según un comunicado publicado el martes. Seguí leyendo acá .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desatar "muerte, fuego y furia" contra Irán si continúa interfiriendo con las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el día 11 de la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en su red Truth Social. Seguí leyendo acá .

Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico y mantuvo la presión sobre Oriente Medio en una guerra que ha tenido impacto dentro y fuera de la región, disparado los precios del petróleo y remecido las economías mundiales.

Las sirenas de misiles entrantes sonaron de madrugada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, mientras que Arabia Saudí dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones.

Las sirenas sonaron en Jerusalén más tarde en la mañana y se oían sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar el fuego entrante, no mucho después de que el ejército dijera que había detectado un lanzamiento de misiles iraní.

“Definitivamente no estamos buscando un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”.

La Rusia de Vladimir Putin es, por ahora, el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, debido, entre otras cosas, al fuerte aumento de los precios del petróleo, declaró el martes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. "Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas.

El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Moscú "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió, y pidió que no se relajara la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de la exrepública soviética, en febrero de 2022.

La guerra en curso en Oriente Medio podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser. "Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global", dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

"Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, "terminará pronto".

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtieron.

"Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes. Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado: "Esto terminará pronto".

Redactor de la sección Último Momento gpuig@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín