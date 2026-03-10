Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: Trump anunció la destrucción de 10 buques minadores iraníes y dejó una advertencia al régimen si intenta llenar de minas el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este martes la destrucción de 10 buques minadores iraníes y amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos submarinos en el estrecho de Ormuz. Irán dijo este martes 10 de marzo que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra. El Ejército israelí lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre la capital iraní.

Ocurrió durante un segmento en vivo de del canal deportivo Bein Sports, en Doha. Mientras los conductores conversaban sobre la Champions League, el intenso sonido comenzó a sonar a través de sus celulares, se coló por los micrófonos e interrumpió la discusión de los conductores.

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron este martes por la noche un reciente lanzamiento de misiles desde Irán. Según se indicó desde canales oficiales, "los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza".

El Comando del Frente Nacional distribuyó alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas y se pidió al público "que demuestre responsabilidad y actúe de acuerdo con las directrices".

El gobierno de Israel informó en la tarde de este martes que "paralelamente a los ataques en Irán, las Fuerzas de Defensa Israelíes iniciaron una ola de ataques en Beirut". Según se indica en un comunicado, la ofensiva tendría por objetivo "infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá en Dahiyya".

Desde el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informaron que "están lidiando actualmente con un aluvión de misiles balísticos procedentes de Irán" y expresaron "su plena disposición para hacer frente a todas las amenazas para garantizar la protección del territorio del país y la seguridad de los ciudadanos y residentes".

El Ministerio del Interior bahreiní informó que comenzaron a sonar las sirenas y pidió a los ciudadanos y residentes "mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.

Lo informó la portavoz del Ejército Ella Waweya. "Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una nueva ola de ataques aéreos en Teherán contra infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní", sostuvo la funcionaria a través de sus redes.

#عاجل ‼️ جيش الدفاع أطلق في هذه الاثناء موجة غارات اضافية في طهران لاستهداف بنى تحتية تابعة لنظام الارهاب الايراني

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reveló este martes que mantuvo una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la guerra en Medio Oriente. Según un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro canadiense, durante su conversación, Carney "acogió con satisfacción que el presidente convoque mañana a los líderes del G7 para debatir la coordinación".

Macron ya había adelantado que podría convocar a los líderes del G7 ante la escalada del conflicto en Oriente Medio. Este martes ya se habían reunido los ministros de Energía, convocados por Francia, que preside el grupo, para abordar las reservas estratégicas de petróleo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este martes que "no ha habido ninguna escolta", luego de que el secretario de Energía, Chris Wright, publicase en X un mensaje que rápidamente borró en el que indicaba que la Armada estadounidense había escoltado con éxito un petrolero a través del Estrecho de Ormuz.

"Aún no hemos terminado con Irán", sostuvo este martes el premier israelí, Benjamín Netanyahu, diferenciándose así del mandatario estadounidense, que este lunes había dicho que la guerra estaba "prácticamente terminada" .

Desde Irán, el encargado de contestar fue Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. "Quien es más grande que ustedes no podría eliminar a Irán. Tengan cuidado de no ser eliminados ustedes", desafió el funcionario.

Mehdi Taj, el presidente de la Federación de Fútbol iraní, puso en duda la participación del equipo masculino de fútbol iraní en el próximo mundial de futbol que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

"Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?", se preguntó Taj este martes en diálogo con la televisión estatal iraní al ser consultado acerca de la presencia de Irán en el primer Mundial de la historia con 48 participantes frente a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán aclaró, no obstante, que aún no se tomó una decisión definitiva sobre el tema, con la esperanza de que los países intervinientes una salida diplomática que permita el cese de las hostilidades.

Desde el Estado Mayor de Kuwait informaron que las Fuerzas Armadas de ese país "interceptaron una oleada de objetivos aéreos hostiles que penetraron el espacio aéreo desde el amanecer hasta la medianoche del martes".

"Los sistemas de defensa aérea detectaron 5 drones hostiles, 4 de los cuales fueron destruidos y uno se estrelló fuera del área de amenaza", sostuvieron en un comunicado.

Minutos después, agregaron que las Fuerzas Armadas kuwaitíes "están en alerta máxima y listas para hacer frente a cualquier amenaza".

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova , sostuvo este martes que la misión diplomática rusa en Isfahan sufrió daños el domingo durante "un ataque contra la oficina del gobernador provincial cercana", según informó la agencia de noticias turca Anadolu .

Zakharova describió que "las ventanas del edificio de oficinas y de los apartamentos residenciales quedaron destrozadas", y que varios empleados sintieron el impacto de la onda expansiva . La portavoz confirmó además que en el incidente no hubo víctimas, al menos entre los empleados del consulado.

"Exigimos que todas las partes respeten estrictamente la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y se abstengan de atacar la seguridad, la vida y la salud de su personal", añadió Zakharova, y pidió a los países que participan del conflicto que "pongan fin inmediatamente al enfrentamiento militar y vuelvan a la mesa de negociaciones ".

Tras la advertencia que minutos atrás había lanzado al gobierno iraní respecto de la colocación de bombas en el Estrecho de Ormuz, Trump sostuvo en la tarde de este martes que, en las últimas horas, EE.UU. logró alcanzar y destruir por completo "diez barcos y/o buques colocadores de minas inactivos".

"¡Y habrá más!", anunció el mandatario a través de su cuenta de Truth Social.

Más temprano, el mandatario estadounidense había sostenido que no tenía pruebas de que hubiese minas en el estrecho, pero avisó que "si por cualquier motivo se han colocado minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de una magnitud nunca antes vista".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , recibió este martes en La Moncloa al primer ministro irlandés, Michéal Martin . Durante la reunión, analizaron la situación en Medio Oriente y coincidieron en reclamar por una desescalada del conflicto.

Martin, que encabeza un gobierno de coalición entre centristas y democristianos, denunció que la ofensiva de EE.UU. e Israel se llevó a cabo sin el mandato de la ONU y reclamó una negociación para frenar la guerra.

Esas declaraciones se alinean con la posición que ha venido defendiendo también Sánchez, quien recalcó que la intervención no se ajustó al derecho internacional.

Desde su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi , cuestionó las versiones del gobierno de Donald Trump respecto de que el régimen teocrático pensaba atacar a EE.UU.

Al respecto, Araghchi sostuvo que "la afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a sus fuerzas armadas, ya sea de manera preventiva o anticipatoria, es una mentira absoluta y completa ".

"El único propósito de esa mentira es justificar la Operación Error Épico , una desventura diseñada por Israel y pagada por estadounidenses comunes y corrientes", añadió con ironía el canciller.

The claim that Iran was planning on attacking the U.S. or U.S. Forces, whether preventively or preemptively, is a sheer and utter lie. The sole purpose of that lie is to justify Operation Epic Mistake, a misadventure engineered by Israel and paid for by ordinary Americans.

Lo habría solicitado el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, durante una conversación telefónica con el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Según informó la agencia de noticias Tasnim, Araqchi "hizo hincapié en las serias expectativas del gobierno y el pueblo iraníes sobre el secretario general y el Consejo de Seguridad de la ONU para que adopten posiciones más firmes y responsables condenando explícitamente la agresión".

Tras amenazar a Irán con desatar "muerte, fuego y furia" si desde el país islámico continúan interfiriendo con las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz , Donald Trump volvió a referirse este martes por la tarde a la vía fluvial que resulta clave en el conflicto y por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial y el 25% del gas exportado.

"Si Irán ha colocado minas en el Estrecho de Ormuz, y no tenemos constancia de que lo haya hecho, queremos que las retire, ¡INMEDIATAMENTE!", espetó el mandatario estadounidense desde su cuenta de Truth Social.

Trump advirtió además que "si por cualquier motivo se han colocado minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de una magnitud nunca antes vista". "Si, por el contrario, retiran lo que puedan haber colocado, será un gran paso en la dirección correcta ", añadió.

Karoline Leavitt sostuvo este martes que desde el gobierno de Donald Trump "intentaron, de buena fe, llegar a un acuerdo diplomático por medios pacíficos con el régimen iraní", pero que "Irán eligió ese camino de muerte y destrucción".

Durante su conferencia de prensa de este martes, la portavoz afirmó además que "Irán quería atacar a los Estados Unidos" y añadió: "El Presidente no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que eso sucediera".

"Anoche, el presidente de los Estados Unidos reiteró su compromiso de mantener el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, para que Estados Unidos y todos nuestros aliados puedan satisfacer sus necesidades energéticas", sostuvo este martes por la tarde Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa.

Al respecto, afirmó que "el presidente Trump no permitirá que terroristas iraníes deshonestos detengan la libertad de navegación y el libre flujo de energía". "Déjenme ser clara: es algo bueno eliminar terroristas que indiscriminadamente atacan a civiles e intentan mantener a la economía global como rehén", agregó.

Leavitt sostuvo además que si desde Irán "hacen algo para detener el flujo de petróleo o mercancías dentro del Estrecho de Ormuz, serán atacados por el ejército más poderoso del mundo con una fuerza 20 veces mayor que la que han recibido hasta ahora".

Buenas tardes, mi nombre es Fernando Zeoli y a partir de este momento te voy a contar todas las novedades sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El Pentágono informó este martes que alrededor de 140 militares estadounidenses resultaron heridos desde el inicio de la guerra con Irán.

“La gran mayoría de estas lesiones han sido menores, y 108 militares ya han regresado al servicio”, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado. Ocho miembros militares están actualmente “gravemente heridos”, añadió Parnell.

Los precios del petróleo aceleraron el ritmo de caída después de que la Marina estadounidense anunciara que había escoltado a un primer petrolero por el Estrecho de Ormuz, cuyo paso estaba comprometido por la guerra en Medio Oriente.

Los precios ya estaban bajando desde el inicio de la sesión, tras haber subido vertiginosamente en los últimos días, hasta alcanzar los 119 dólares por barril.

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, la vocera de Trump lanzó una nueva amenaza a Irán al sostener que si intentan impedir el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz lo atacarán "con una fuerza 20 veces mayor que hasta ahora".

"El presidente Trump no permitirá que terroristas iraníes deshonestos detengan la libertad de navegación y el libre flujo de energía... como dejó inequívocamente claro a los elementos restantes de este régimen terrorista en su declaración de ayer, si hacen algo para detener el flujo de petróleo o mercancías dentro del Estrecho de Ormuz, serán atacados por el ejército más poderoso del mundo con una fuerza 20 veces mayor que la que han recibido hasta ahora", dijo la portavoz Karoline Leavitt.

El ejército israelí aseguró este martes que desmanteló activos claves de Irán, tras una nueva ola de ataques.

"DESMANTELADOS: La mayoría de los activos clave de las fuerzas de seguridad interna y las unidades Basij del régimen terrorista iraní en la provincia de Ilam, como parte de las operaciones de las FDI para alcanzar los sistemas y capacidades del régimen", publicaron las FDI en sus redes sociales.

Un factor clave que podría limitar las hostilidades en Irán y Oriente Medio son las municiones: qué armas utiliza cada bando y con qué rapidez podrían agotarse pueden determinar el alcance de la guerra.

En el podcast Big Take de Bloomberg, Sarah Holder conversó con Gerry Doyle, editor de defensa global de Bloomberg, y Becca Wasser, directora de defensa de Bloomberg Economics, sobre cuánto tiempo más pueden EE.UU. e Irán continuar con los ataques con misiles y drones, qué ocurrirá a continuación en la región y qué costo de oportunidad podría pagar EE.UU. por elegir esta batalla ahora. Seguí leyendo acá .

La presidencia y el gobierno de Irak felicitaron este martes al hijo del fallecido Ali Khamenei, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, y expresaron su apoyo a los esfuerzos para detener los "conflictos" en Medio Oriente. Así se expresaron el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, en sendos mensajes al nuevo líder supremo del país vecino, en los que renovaron sus "condolencias por el martirio del señor Jameneí" en los primeros días de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

"Le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones a usted, a la República Islámica de Irán, a sus dirigentes y a su pueblo, con motivo de su elección como líder supremo (...), deseándole éxito en el desempeño de esta tarea", dijo Rashed en el mensaje, reproducido por la agencia oficial iraquí de noticias, INA.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este martes que la Marina estadounidense escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por la guerra de Medio Oriente.

"La Marina de Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales", declaró Wright en un video publicado en su cuenta de X. Y agregó: "Habíamos anunciado que nos aseguraríamos de que los petroleros pudieran pasar; un gran petrolero lo hizo hace unas 36 horas y creo que veremos pasar a otros".

Irán acusó este martes a Israel de matar a cuatro de sus diplomáticos en un ataque el fin de semana contra un hotel en Beirut, según una carta dirigida al secretario general de la ONU.

"En las primeras horas del domingo 8 de marzo de 2026, el régimen israelí llevó a cabo un ataque terrorista deliberado contra el hotel Ramada en Beirut, que resultó en el asesinato y martirio de cuatro diplomáticos de la República Islámica de Irán", señaló la misión permanente de Teherán ante las Naciones Unidas.

El número de muertos en ocho días de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva a 570, el de heridos a más de 1.400 y el de desplazados registrados con las autoridades a casi 760.000, informó este martes la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

Según el último informe emitido por el departamento, en las últimas 24 horas se registraron 84 nuevos muertes y 131 heridos en diferentes zonas del país, por lo que el balance total de víctimas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo se sitúa en 570 muertos y 1.444 heridos.

Además, la intensa ofensiva aérea israelí ha obligado a 759.300 personas a abandonar sus hogares, aunque esta cifra solo refleja el número de personas que se han autoregistrado con las autoridades pertinentes.

El ejército de Irán afirmó este martes que lanzó un ataque contra una instalación militar y un sitio de inteligencia en Israel, como parte de su ofensiva en el undécimo día de guerra. "Las fuerzas terrestres del ejército, utilizando drones de ataque, golpearon un centro militar en Haifa y el centro de recepción de información de satélites espías", declaró el ejército iraní en un comunicado.

Los militares iraníes afirman que el centro militar "tiene un papel clave en la producción de armas y reviste una gran importancia estratégica para reforzar las capacidades de combate del enemigo", añadió el comunicado castrense difundido por la agencia de noticias Tasnim.

El Gobierno de Líbano informó este martes que hasta el momento son 760.000 las personas que debieron dejar sus hogares debido a los ataques a ese país en medio de la guerra.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques sobre el Líbano y buena parte de Beirut quedó bajo una impactante nube de humo y polvo por los destrozos provocados por los misiles.

El presidente Donald Trump ha anunciado que está cerca de “terminar la guerra en Irán”. La razón tiene un nombre: el barril del petróleo y su precio. Las próximas etapas de esta guerra son económicas (por el control del Estrecho de Ormuz) y políticas (la situación interna de Irán). Ambas etapas son mucho más difíciles de planificar y controlar que los últimos diez días de ataques aéreos.

Trump tendrá que decidir pronto si está preparado para esa lucha económica y política. Israel quiere seguir la guerra y, como era de esperar, sus estrategias son ahora divergentes. Seguí leyendo acá .

Familias libanesas que fueron desplazadas de sus casas por los bombardeos israelíes se refugian en un estadio de fútbol en Beirut. El lugar en el que se montaron las carpas en el anillo interno del estadio es la Ciudad Deportiva Camille Chamoun.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló este martes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, después de abordar el lunes la guerra en Irán con el líder estadounidense, Donald Trump, informó hoy el Kremlin. Se trata de la segunda conversación telefónica entre Putin y Pezeshkian en cinco días.

Irán responde a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones, pero también libra una guerra propagandística con un vídeo animado al estilo Lego en el que aparecen versiones en juguete del presidente estadounidense Donald Trump, bombas y aviones de combate. El instituto estatal iraní Revayat-e Fath difundió su video en la televisión pública tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, y desencadenaron la guerra en Medio Oriente.

Desde entonces, el vídeo de dos minutos se compartió en plataformas propiedad de Meta y en X, donde obtuvo decenas de miles de "me gusta" y compartidos.

El vídeo comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadounidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado "El expediente Epstein". Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, con juguetes que representan a niñas con pañuelos rosas en la cabeza mientras escuchan a su sonriente profesora.

Son las más temidas por la gente que vive aquí. Aunque nunca las hayan visto, las bombas de racimo que Irán está rociando a diario sobre Israel son la principal amenaza.

Porque esos misiles que Teherán hace llover en Tel Aviv y en distintas zonas urbanizadas del país se abren en el cielo israelí como fuegos artificiales y desparraman bombas que, no siempre, son neutralizadas por el sistema de defensa de Israel. Seguí leyendo acá .

Rescatistas de la Media Luna Roja, una ONG asociada a la Cruz Roja, participaron en un operativo de emergencia para retirar heridos y cuerpos de personas fallecidas en un nuevo bombardeo sobre Teherán, la capital de Irán.

Por Erika Solomon, Kiana Hayeri y Farnaz Fassihi

Cuando Israel y Estados Unidos bombardearon por primera vez Teherán, su ciudad natal, Aryan se sintió eufórico. Estaba convencido de que presenciaba el fin de casi cinco décadas de brutal teocracia.

Una semana después del ataque, vio cómo el cielo de medianoche se iluminaba bajo un bombardeo feroz y vio cómo el amanecer se oscurecía mientras un humo negro tóxico asfixiaba la capital iraní y le quemaba la piel. Seguí leyendo acá .

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo este martes que "hasta ahora" Rusia es el único ganador por la guerra desatada en Medio Oriente.

"Hasta ahora solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró Costa a los embajadores de la Unión Europea reunidos en Bruselas. El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Rusia "está obteniendo nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió Costa.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que "se han conseguido grandes logros ya" dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado por cuándo tiempo seguirá la ofensiva.

"Ya hemos conseguido grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable", dijo preguntado por cuándo acabará la guerra.

Tras más de diez días de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advierte que ese país sigue teniendo uranio enriquecido suficiente para fabricar unas diez bombas nucleares. Seguí leyendo acá .

El mercado bursátil de Estados Unidos y los precios del petróleo se mantienen relativamente estables este martes, después de las extraordinarias oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán.

El S&P 500 bajó 0,1% en las primeras operaciones, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia.

La calma también se mantenía en el mercado petrolero, que ha sido el centro de consternación para los mercados financieros por la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido al conflicto.

El Ejército israelí aseguró este martes que lanzó nuevos bombardeos contra la "infraestructura" de Hezbollah, el grupo que es apoyado y financiado por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut. Los bombardeos llegan después de que el Ejército israelí volviera a pedir previamente a los residentes de esa zona evacuar sus hogares.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos. También menciona las zonas de Ghobeiry y Laylaki.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, volvió a lanzar una amenaza a Estados Unidos al afirmar este martes que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas.

"El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas", dijo en X Larijani.

Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.

La guerra en Irán se ha acercado peligrosamente a la OTAN con el lanzamiento de misiles iraníes hacia Turquía, miembro de la Alianza Atlántica. Seguí leyendo acá .

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, dijo este martes que "la soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse" y calificó de "tremendo error" la posibilidad de una invasión terrestre con la que "Israel amenaza muy peligrosamente".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde anunció una ayuda humanitaria al Líbano por un importe de 9 millones de euros, el titular de Exteriores manifestó que España condena "los ataques masivos de Israel contra el Líbano", igual que ha condenado "con total rotundidad" el lanzamiento de cohetes Hezbollah.

Albares subrayó que la "seguridad y estabilidad" del Líbano "son vitales para toda la región" e instó a Israel a que "cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional", así como a Hezbollah a que "cesen sus ataques contra Israel" y "se someta al plan de desarme del Gobierno de Líbano".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Medio Oriente. Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto.

Sánchez fue muy criticado por Trump por cuestionar los ataques Estados Unidos e Israel a Irán, al considerar que no se ajusta al derecho internacional. De hecho, no autorizó que las bases españolas de Rota y Morón, de utilización conjunta con EE.UU. fueran usadas por este país en ese conflicto, lo que provocó la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con "cortar todo el comercio con España".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en una conferencia de prensa que este martes que habrá "más ataques y bombardeos" contra Irán y que será "el día más intenso" desde el inicio de la guerra.

"Hoy será otro día de mayor intensidad en ataques contra Irán: más cazas, más bombarderos, más ataques... Por otro lado, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado el menor número de misiles", dijo Hegseth en una conferencia de prensa.

Thomas L. Friedman, tres veces ganador del Premio Pulitzer y profundo experto en Medio Oriente, aseguró en una dura columna de opinión del New York Times que "Trump no tiene ni idea de cómo terminar la guerra con Irán", luego de que el mandatario estadounidense dijera que el conflicto armado está casi terminado.

Para Friedman, "es obvio que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin un objetivo final claro". Aunque sospecha que "Netanyahu probablemente estaría encantado de convertir a Irán en otra gran Gaza y seguir 'cortando el césped' o lanzando amenazas periódicas, como solía hacer" en la Franja. Seguí leyendo acá .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este martes que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras en Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en particular en las vías respiratorias y la piel. En estas circunstancias, la organización validó la recomendación de las autoridades a la población para que permanezca dentro de sus casas en la medida de lo posible, en el marco de directrices públicas para la protección contra la denominada "lluvia ácida".

"Los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo provocaron una liberación masiva de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno al aire", declaró en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Agregó que el nivel de peligro dependerá de la combinación específica de esos elementos tóxicos, lo que todavía no se ha podido determinar.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Ali Larijani, cruzó a Donald Trump por su amenaza a Irán y redobló la apuesta en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

"El pueblo iraní no teme a sus amenazas vacías", sostuvo Larijani en X, y redobló la apuesta con otra amenaza: "Cuidado, no sea que sean ustedes los que desaparezcan".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que los ataques que se están registrando en el Líbano por parte de Israel, así como las constantes y extensas órdenes de evacuación que emite, han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.

En un enlace desde Beirut con la prensa internacional en Ginebra, la representante de ACNUR en el Líbano, Karolina Lindholm, sostuvo que más de medio centenar de localidades han recibido órdenes de evacuación, lo que explica este éxodo masivo de población en apenas una semana.

El Ejército israelí comenzó este martes una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado. Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de la guerra, después de que durante la noche del lunes también lanzara bombardeos en diferentes puntos de Teherán.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo este martes el líder israelí.

"Aún no hemos terminado", advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", declaró Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, según un comunicado publicado el martes. Seguí leyendo acá .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desatar "muerte, fuego y furia" contra Irán si continúa interfiriendo con las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el día 11 de la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en su red Truth Social. Seguí leyendo acá .

Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico y mantuvo la presión sobre Oriente Medio en una guerra que ha tenido impacto dentro y fuera de la región, disparado los precios del petróleo y remecido las economías mundiales.

Las sirenas de misiles entrantes sonaron de madrugada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, mientras que Arabia Saudí dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones.

Las sirenas sonaron en Jerusalén más tarde en la mañana y se oían sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar el fuego entrante, no mucho después de que el ejército dijera que había detectado un lanzamiento de misiles iraní.

“Definitivamente no estamos buscando un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”.

La Rusia de Vladimir Putin es, por ahora, el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, debido, entre otras cosas, al fuerte aumento de los precios del petróleo, declaró el martes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. "Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas.

El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Moscú "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió, y pidió que no se relajara la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de la exrepública soviética, en febrero de 2022.

La guerra en curso en Oriente Medio podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser. "Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global", dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

"Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, "terminará pronto".

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtieron.

"Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes. Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado: "Esto terminará pronto".

