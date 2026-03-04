Guardia inauguró las sesiones en General Lavalle con un fuerte mensaje institucional y un repaso de obras

El intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en un acto encabezado por el presidente del cuerpo, Luciano García. Tras el izamiento de la bandera, el jefe comunal tomó la palabra y brindó un discurso con fuerte contenido institucional, un balance de gestión 2025 y los ejes proyectados para 2026.



Democracia, memoria y fortalecimiento institucional





En el inicio de su mensaje, Guardia vinculó la apertura de sesiones con la proximidad de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Recordó que la última dictadura cívico-militar interrumpió el orden constitucional, disolvió el Congreso e intervino provincias y municipios, suprimiendo el funcionamiento de los concejos deliberantes en todo el país.





Sostuvo que cada sesión legislativa constituye hoy una expresión concreta de la soberanía popular y del sistema democrático recuperado el 10 de diciembre de 1983, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. En ese marco, afirmó que la apertura no es “un acto administrativo más”, sino un símbolo de continuidad democrática y compromiso con el Estado de Derecho.





Convocó a fortalecer las instituciones, promover el consenso en la diversidad y garantizar que nunca más se interrumpa la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes.





Balance 2025: obras con fondos municipales





El intendente aseguró que 2025 fue un año de “realizaciones y administración responsable”, con obras ejecutadas con presupuesto municipal.





En Paraje Pavón destacó la concreción de la bicisenda y la reparación del asfalto de acceso a la localidad, obra que definió como clave para la seguridad vial, el deporte y la integración comunitaria. También informó la instalación de cámaras de seguridad para reforzar el sistema de monitoreo y prevención.





En la ciudad cabecera de General Lavalle detalló la puesta en valor del hospital local, con renovación total de baños, construcción de nuevos sanitarios y recambio parcial del techo. Además, mencionó el asfaltado e iluminación del acceso secundario a la ciudad, con ocho cuadras intervenidas.





En materia de equipamiento, enumeró la compra de cinco vehículos: un minibús, dos unidades para transporte, un tractor y una camioneta destinada a caminos rurales. También resaltó la continuidad de los trabajos de mantenimiento en la red vial rural.





Otro de los puntos subrayados fue el desarrollo del vivero frutihortícola en el Paraje Las Chacras, que amplió su producción e incorporó la generación de huevos, financiado con recursos propios y tasas específicas.





Guardia remarcó que durante el año se reforzaron los servicios públicos en las tres localidades del distrito —General Lavalle, Pavón y Las Chacras— con mejoras en equipamiento, recursos humanos y capacidad operativa.





Agenda 2026: asfalto, educación y polideportivo





De cara al nuevo año legislativo, el jefe comunal anunció una agenda “ambiciosa y realista”. Entre las prioridades mencionó nuevas obras de asfalto para mejorar la conectividad interna y la extensión de redes de infraestructura básica.

En el plano educativo, destacó el convenio firmado con la Universidad de Morón, que permitirá a estudiantes realizar prácticas profesionales en el distrito. Además, señaló que se trabaja para consolidar la presencia universitaria mediante el Programa Puentes, con el objetivo de acercar la educación superior a los jóvenes lavallenses.





En infraestructura deportiva, informó que el municipio se encuentra en proceso de licitación para la construcción de baños y vestuarios en el Polideportivo de Pavón, paso previo a la futura construcción de una pileta en ese espacio. También adelantó la segunda etapa de la bicisenda en Pavón, que unirá el Polo Educativo con el tramo ya habilitado.



Contexto económico y llamado al diálogo





En el tramo final, Guardia reconoció el contexto económico actual y señaló que el Ejecutivo analiza mejoras en la calidad y condiciones laborales de los trabajadores municipales.





Convocó a los concejales a trabajar con “madurez institucional” y a priorizar soluciones por sobre confrontaciones, al considerar que la comunidad espera respuestas concretas.





“General Lavalle tiene potencial, identidad y una comunidad trabajadora. Nuestra obligación es estar a la altura”, expresó al cerrar su discurso y dejar formalmente inaugurado el período legislativo 2026, con el compromiso de avanzar en más obras, más gestión y más oportunidades para el distrito.