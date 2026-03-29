F1 GP de Japón con Franco Colapinto, minuto a minuto: el argentino volvió a sufrir con un Safety Car que arruinó su carrera

El Gran Premio de Japón , tercera fecha de la temporada de la Fórmula 1 , dejó a Kimi Antonelli como el líder más joven de la historia, luego de que el piloto italiano se recuperara de una mala largada para ganar la carrera con casi 14 segundos de ventaja sobre Oscar Piastri, que completó su primera carrera de la temporada tras dos DNS; Charles Leclerc completó el podio. Al joven de 19 años lo favoreció el Safety Car, por el accidente de Oliver Bearman, que volvió a perjudicar a Franco Colapinto , quien había parado a cambiar neumáticos cuatro vueltas antes y terminó en el puesto 16°, mientras que su compañero de equipo -que no había pasado por el box de Alpine hasta ese momento- cruzó la meta séptimo, tras una gran defensa de Max Verstappen. La próxima carrera será recién en cinco semanas, en Miami, el 3 de mayo.

La Fórmula 1 retomará el calendario recién el 1° de mayo con el Gran Premio de Miami. Nos vemos entonces.

Las primeras tres carreras de la temporada pasaron. Cuatro fines de semana de marzo fueron tachados del calendario y el sabor no puede ser dulce, aunque haya sumado su primer punto en Alpine. Porque lo que no tuvo Franco Colapinto en este arranque de la Fórmula 1 fue suerte y, siempre en el deporte, hay que tener también un poquito de fortuna.

En Australia, esperó un Safety Car que no llegó; en China, apostó a un primer stint largo y el tempranero auto de seguridad lo perjudicó -llegó décimo pero podría haber cruzado la meta más adelante-; y ahora en Japón eligió la misma estrategia que el resto (la goma media) pero entró a boxes cuatro vueltas antes del choque de Oliver Bearman, que por fortuna no se lo llevó puesto, que generó el SC que sí favoreció a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien volvió a darle puntos a Alpine (6). LEER MÁS.

"Estoy cansado de ver el Williams, encima es mi ingeniero de 2024, tengo una bronca, tengo unas ganas de ganarle", empezó, bromeando, el argentino su diálogo con ESPN en el circuito japonés.

"FUE OTRA CARRERA QUE NOS COMPROMETIÓ MUCHO EL SAFETY CAR" 🗣️ Franco Colapinto bromeó sobre su "lucha" con los Williams y remarcó como influenció el Safety Car 📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rmZqOipbMX

El argentino dejó abierta la puerta a la exhibición programada en Buenos Aires para el 26 de abril. Aunque no lo confirmó, lo dio casi por hecho, sin dar fechas ni precisiones, le hizo un guiño a Juan Fossaroli en Japón.

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"Oh, por Dios" fue la reacción común de Antonelli, Piastri y Leclerc al ver lo que ocurrió con el joven piloto de Haas, cuando buscaba superar a Colapinto y provocó el Safety Car que tanto benefició a Antonelli.

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Como hace dos semanas en China, Antonelli hace flamear la bandera tricolor. “¡Se siente bastante bien! Todavía es temprano para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino", expresó el joven de 19 años antes de subirse al escalón más alto del podio con Mercedes.

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El argentino paró cuatro vueltas antes de que el accidente de Bearman provocara el auto de seguridad que aprovecharon sus competidores directos. Eso lo dejó en una posición incómoda, detrás de Carlos Sainz, a quien no pudo pasar, como le había ocurrido en China. Además, su compañero de equipo terminó séptimo, le dio 6 puntos más a Alpine y protagonizó una gran defensa sobre Verstappen, quien no lo pudo superar desde que ambos pararon a cambiar los neumáticos.

El joven de 19 años es el puntero más joven de la historia de la Fórmula 1. Desplazó a su compañero de Mercedes, George Russell, que llegó a Japón como el líder.

El italiano, que tuvo otra mala largada que lo hizo caer al sexto lugar, aprovechó el Safety Car en la vuelta 22 por el choque de Oliver Bearman para quedarse con la punta y no abandonarla hasta el final, con 13 segundos de ventaja sobre Oscar Piastri, que terminó por primera vez una carrera esta temporada. Charles Leclerc completó el podio.

Antonelli se convertirá en el líder del Mundial más joven de la historia de la F1.

El inglés logró superar a su compatriota, que se resistía y mantenía esa posición. Leclerc, en tanto, está a ocho décimas de Russell en el tercer lugar y Antonelli está por entrar a la última vuelta.

El monegasco batalla con Russell, que lucha por ese último escalón del podio. Detrás, Norris persigue a Hamilton por el quinto lugar.

El francés mantuvo al tetracampeón neerlandés detrás durante toda la carrera, luego de que ambos compartieran estrategia y pararan al mismo tiempo a cambiar las gomas medias por duras. Colapinto, en el puesto 16°, tampoco puede con Sainz, como le ocurrió en China.

El pitwall de Mercedes quiere evitar un error del joven piloto italiano, que tiene 13 segundos de ventaja sobre Piastri y está con récord de vuelta. Colapinto sigue 16° pero está a medio segundo de Sainz.

El campeón del mundo había conseguido pasar al hombre de Ferrari, pero cuando recargó la energía con el modo adelantamiento volvió a sobrepasarlo. Delante de ellos, Leclerc logró sacarle más de un segundo a Russell. Colapinto sigue 16°.

El líder del Mundial hasta que termine esta carrera va por el último lugar del podio. Solo lo separan unas décimas.

El argentino, esta vez, eligió el mismo neumático que el resto pero fue de los primeros en parar, en la vuelta 18, y en la 22 salió el Safety Car por el accidente de Bearman, justo cuando quería pasarlo. Eso favoreció a sus rivales directos, como Lawson y Ocon, que actualmente están en la zona de puntos (noveno y décimo, respectivamente).

Mientras Antonelli es el líder con diez segundos de ventaja sobre Piastri, su compañero de equipo logró superar a la Ferrari para intentar ir por el tercer lugar del podio. El monegasco, sin embargo, está a más de un segundo porque persigue el segundo puesto.

El monegasco superó al inglés, que presentó batalla aunque evitaron un toque incómodo, cuando tenían a Russell al acecho para aprovechar un error de los compañeros de equipo. Colapinto sigue 16°.

Hay menos de un segundo entre los pilotos de Ferrari y Russell está detrás de ellos, esperando el error, al acecho para subirse al podio. Colapinto sigue 16°.

Adelante, Antonelli hace récord de vuelta y con ocho segundos sobre Piastri la victoria es un hecho. Colapinto sigue 16°.

El monegasco logró superar al Mercedes para acercarse a su compañero de equipo, dándole importantes puntos a Ferrari. Antonelli lidera en soledad, con seis segundos y medio de ventaja sobre Piastri. Colapinto sigue 16°.

El francés logró finalmente superar al brasileño, que cayó al puesto 11. Colapinto sigue 16°, a siete décimas de Sainz. La zona media está muy apretada.

El italiano se encamina a su segunda victoria, con la que se convertirá en el líder del Mundial de la F1 más joven de la historia. Tercero, a un segundo del McLaren, está Hamilton y cuarto aparece Russell. Gasly está sumando puntos importantes para Alpine, en el séptimo lugar.

El piloto inglés se sometió a una radiografía en el centro médico que confirmó que no tenía fracturas, pero sí una contusión en la rodilla derecha.

Ollie has reported to be OK and sustained no fractures from his earlier crash. #HaasF1 #F1 #JapaneseGP

La FIA, finalmente, no analizará post carrera lo que ocurrió por el choque del piloto inglés, que provocó el Safety Car que favoreció a Antonelli.

🏎️🇯🇵 LA MANIOBRA, DESDE ADENTRO El detalle del accidente de Bearman, queriendo sobrepasar a Colapinto en el #JapaneseGP . Tremenda la reacción de Ayao Komatsu en el box de Haas. ▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kHOl2b8B8k

Aston Martin mete al auto del canadiense adentro del garaje, aunque el equipo podría volver a meterlo en la pista como ya hizo en China.

El Safety Car dejó las diferencias mínimas entre los pilotos y por eso en las curvas se acercan casi hasta ponerse rueda a rueda. El argentino sigue 16°. Pero delante suyo, Hulkenberg lo pasa a Lindblad.

El piloto argentino, como en China, persigue a Carlos Sainz, pero lo tiene muy cerca al otro Williams, el de su excompañero, Alex Albon. Adelante, Antonelli le sacó más de un segundo a Piastri.

La pista ya se limpió y se vendrá el relanzamiento, con Kimi Antonelli delante de Piastri, pese a que Russell pidió que su compañero le devuelve la posición porque supuestamente él se vio perjudicado.

Tras cuatro giros, se reordena antes de que el Safety Car abandone la pista.

Así fue el tremendo accidente que provocó el Safety Car. El argentino se salvó por milímetros.

🏎️🇯🇵 CÓMO SE SALVÓ COLAPINTO Bearman aceleró y lo pasó a Franco, pero perdió el control del auto y fue a parar afuera, justo por delante del Alpine del argentino. ¡Atención con el tobillo derecho de Ollie en el #JapaneseGP ! ▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/knnMZ52hhn

Lawson y Bortoleto, que peleaban con el argentino por los puntos, están noveno y décimo ya que no habían parado y lo hicieron con Safety Car.

El italiano no perdió posiciones, beneficiado por el Safety Car.

Antonelli saldrá beneficiado de esta bandera amarilla por el accidente de Bearman, al igual que Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson, Bortoleto, Hulkenberg, Sainz y Albon, que aún no habían parado.

Mercedes paró a Russell, que volvió a la pista detrás de Piastri, en el quinto lugar. Hay bandera amarilla, porque se pegó Bearman. Y habrá Safety Car.

El australiano no quiere perder tiempo para que los Mercedes, que aún deben parar, no se escapen. Ocon y Hadjar, finalmente, salieron delante de Colapinto y eso no es bueno para el argentino, que está 17°.

El argentino está detrás de Lindblad y delante de Bearman, pero el resto de sus competidores directos aún no pasó por boxes. Ahora, lo hacen Ocon y Hadjar; habrá que ver en qué puesto vuelven a la pista.

Los Mercedes están 1-2 pero aún no pararon por nuevas gomas. Gasly, a raíz de las paradas, está cuarto, detrás de Hamilton y delante de Verstappen. El australiano, en tanto, está quinto.

2.1 fue la parada de Ferrari para el monegasco, que vuelve en el puesto 7, justo por delante de Norris. Colapinto también va a los pits y la parada es de 2.9, así regresa 18°, delante de Bearman.

Un giro después de lo sugerido por Pirelli, y con una parada de 2s5, McLaren le coloca la goma dura al campeón del mundo. Al regresar, lo hace en el puesto 9. Bearman, en tanto, es el siguiente en parar, pero vuelve 19°.

Stuart Barlow anima al argentino para que vaya por ese 12° lugar. "Lawson está teniendo problemas de equilibrio aquí. Vamos, ¡vamos a por él!", le dijo en la última comunicación por radio. Está a menos de un segundo.

El italiano logró pasarlo por unos instantes al monegasco pero no pudo mantener la posición.

Según Pirelli, deberían ingresar después de la vuelta 15. Esta vez, no asoma un Safety Car como en China.

El rookie aparece décimo, pero lejos de Ocon y hace un trencito detrás. Colapinto batalla a menos de un segundo del neozelandés pero tiene cerca a Bortoleto.

En el inicio de la vuelta, el italiano logró sacarse al McLaren para ir por Leclerc y un lugar en el podio. A Colapinto, en tanto, lo alertan por desgaste en los neumáticos delanteros.

Leclerc, Norris y Antonelli están separados por menos de un segundo. Adelante, Russell está a ocho décimas de Piastri.

El argentino sigue en plena persecución de Lawson, de quien se mantiene a menos de un segundo. Sin embargo, se le acercó Bortoleto en las últimas vueltas y no puede descuidar la defensa de su posición.

Cona la batería recargada, el australiano no tiene problemas en acelerar el McLaren para recuperar la primera posición, como viene ocurriendo en esta nueva F1. Antonelli, en cambio, no puede con Norris por el cuarto lugar.

Justo en el cierre de la vuelta, el británico logró pasar al australiano, que ahora quedó en una buena posición para recuperar la posición.

El británico ya está a menos de medio segundo del australiano y quiere ser el nuevo líder de la carrera. Es cuestión de tiempo, parece... Colapinto, en tanto, está ya a menos de un segundo de Lawson por el puesto 12.

En un momento sin sobrepasos, revivimos cómo fue la largada, con un mal arranque de Antonelli.

¡NUEVO LÍDER TRAS LA LARGADA! PIASTRI MOVIÓ MEJOR QUE KIMI ANTONELLI Y ES EL PUNTERO EN EL ARRANQUE DE LA CARRERA. ¡LECLERC Y NORRIS SUPERARON A LOS MERCEDES! 📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/46WYUmjqkq

El neerlandés subió tres posiciones en cinco giros y ahora va por el séptimo lugar, que mantiene el francés desde la largada. Su compañero Colapinto sigue persiguiendo a Lawson, por el 12° lugar.

El inglés, que además hizo el récord de vuelta, ya recuperó las posiciones que había perdido. Está a menos de dos segundos del líder de la carrera. Detrás, Antonelli va por Norris y Verstappen, en tanto, ataca a Lindblad por el octavo lugar.

El argentino aprovechó la potencia en la recta principal para superar a Bortoleto y terminar de pasarlo en la primera curva. Ahora va por Lawson, en una apretada zona media.

El neerlandés aparece noveno al cabo de dos vueltas, mientras que arriba el australiano no tiene problemas en sacar distancia con aire limpio. Russell está tercero, a tiro de Leclerc.

El australiano se apoderó de la punta desde el tercer lugar, mientras que Leclerc, que también largó en la segunda fila, subió al segundo. Russell tampoco tuvo un buen arranque, pero peor le fue a su compañero, que cayó al sexto puesto. El argentino está 14°:

Se puso en marcha el tercer gran premio de la temporada. Antonelli viene de ganar en China y larga desde la mejor posición, pero no tuvo buenas largadas en sus anteriores carreras.

Los 22 pilotos ya están girando. Cuando vuelvan a la grilla, harán 53 vueltas para el Gran Premio de Japón.

La estrategia es a una parada, por lo que hará un segundo stint largo. Ojalá esta vez un safety car no complique al argentino como ocurrió en China. El único con otro compuesto es Bottas, que eligió el duro. Nadie fue por el neumático blando.

El mecánico que siempre asiste al argentino ya le ajustó los cinturones y revisa los últimos detalles, mientras el piloto se coloca los guantes.

Un grupo de talentosos actores y actrices, entre ellos la criada en Buenos Aires, disfrutan del Gran Premio de Japón y pasaron por el box de Ferrari. Ahora, animan la previa retrasada de la largada.

Lewis with the Super Mario Galaxy Movie cast in the Ferrari garage today-- Jack Black, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Benny Safdie, Brie Larson & Keegan-Michael Key today. #JapaneseGP pic.twitter.com/M5GtguJh72

Y SI HABLAMOS DE TIPAZOS, ¡NO PUEDE FALTAR ÉL! Jack Black le mete todo el show a la previa de la largada en Suzuka. 📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TXRxmbMSeR

Una versión moderna, hecha por una banda femenina de rock, le da inicio al tercer gran premio de la temporada. En 15 minutos, los motores se encenderán para darle vida al espectáculo que todos esperan en Suzuka.

El campeón del mundo larga quinto, delante de Hamilton y detrás de Piastri, mientras que tercero lo hace Leclerc. En la primera fila están los hombres de Mercedes: el poleman Antonelli y el líder del Mundial Russell.

20 minutos después de que se habilitara, la orden de la FIA llegó para que todos los pilotos se ubicaran en la grilla; caso contrario, deberían largar desde el pitlane, algo que afortunadamente no ocurrió. Franco Colapinto charla con su PF Miguel Presencia, según lo capta la transmisión oficial de la F1.

El argentino se suma al resto de los pilotos que ya están en la recta principal de Suzuka. En instantes, la pista se cerrará nuevamente y comenzarán los actos protocolares. En media hora será la largada del GP de Japón, tercera fecha de la temporada.

El rookie Arvid Lindblad se para en el cajón número 10. También llegan Fernando Alonso y el poleman Kimi Antonelli, tras darle unas vueltas al trazado.

Con la pista habilitada para reconocer las condiciones del asfalto antes de la carrera, son varios los equipos que aprovechan para volver a boxes y simular lo que pasará desde las 2:10, cuando se ponga en marcha la tercera carrera de la temporada. Con el semáforo en verde, todavía se puede hacer este procedimiento sin tener que ir a ubicarse a los cajones de partida.

En #SportsCenter , nos subimos al Alpine de FRANCO COLAPINTO a minutos del inicio del GP de Japón. 📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Zuz0YhzZlb

Los autos dejan los boxes de Suzuka luego de que terminaran las reparaciones en la curva 12. Luego de este giro, irán a acomodarse a los cajones de la recta principal para la largada de la carrera, que se retrasó diez minutos.

El auto quedó incrustado en la tribuna, pero increíblemente el piloto salió ileso. La rotura en la contención de la curva 12 obligó a que los comisarios tuvieran que dedicar tiempo a su reparación y se demorara la largada del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 hasta las 2.10 de Argentina, 14:10 en Suzuka.

Por favor que palo se pegaron en la Porsche Cup en la previa de la F1. Gracias a dios el piloto salió ileso. pic.twitter.com/SVMTmbLCzm

Están reparando una barrera de contención, por una carrera previa en el circuito. Los pilotos ya están en los garajes pero la salida está retrasada a raíz de este inconveniente. Será a la 1.30 de Argentina, mientras que la largada será a las 2.10, diez minutos después de lo previsto.

"El inicio de la vuelta de formación se retrasará debido a las reparaciones de la barrera en la curva 12 tras un incidente en la Porsche Cup. Proporcionaremos más información sobre la nueva hora de inicio de la vuelta de formación. El inicio de las vueltas de reconocimiento en boxes también se retrasará", comunicó la FIA.

Con la grilla de partida confirmada, Pirelli informó cuáles son los compuestos a disposición y ratificó la estrategia a una parada, con media y dura como principal.

With different race sets available per driver and varying grip levels at the start depending on tyre compound, the opening laps could shape everything. Which strategy would you commit to? #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/j33oyIUiHZ

La Agencia Meteorológica de Japón, en una nueva actualización, ha aumentado el riesgo de lluvia al 30% entre las 12 y las 18 hora local en la región de Suzuka; sin embargo, el pronóstico escrito no indica lluvia.

#F1 #JapaneseGP 🇯🇵 The Japan Meteorological Agency, in a new update, has increased the risk of rain to 30% between 12:00 and 18:00 Local Time in the Suzuka region; however, the written forecast does not indicate rain. https://t.co/3d0qU1Ot3S pic.twitter.com/1uy8zLjiXp

A las 2 de Argentina, comienza el tercer gran premio de la temporada. Franco Colapinto viene de ser décimo en China, aunque en Japón no tendrá una parada fácil, ya que largará 15°.

La FIA informó qué equipos tuvieron que cambiar elementos en sus autos (Ferrari en el de Hamilton; Williams, Cadillac, Audi y Racing Bulls en ambos; Aston Martin en Stroll) y, por el momento, ninguno de los 22 pilotos deberá largar desde los boxes. Por eso, se mantienen las posiciones de la clasificación de ayer.

Provisional #JapaneseGP Starting Grid 🇯🇵 #FIA #F1 pic.twitter.com/r6PEAvk2tJ

El argentino compartió equipo con el tailandés cuando ascendió de la F2 a la F1 de la mano de James Vowles en Williams. La charla animada se dio durante el Drivers' Parade y justo el día después de que el bonaerense lo dejará afuera en la Q1 de la clasificación por milésimas.

Alex and Franco catching up pre-race 🏁 pic.twitter.com/zZBmNJkgVK

En esta nueva Fórmula 1, "que te puede gustar más o menos", las curvas rápidas ahora son puntos de recarga de batería y anticipó que lo mismo ocurrirá con Eau Rouge en el mítico circuito de Spa Francorchamps, por la fecha 10. "El piloto lo único que hace es no empujar en las curvas, así que es un poco frustrante", reconoció el español en diálogo con DAZN.

🗣️ Fernando Alonso: "Desapareció un poco Suzuka, las curvas rápidas son puntos de recarga" #JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/u0vzV0gvMb

El italiano hizo la pole en su primer intento de la Q3 pero la cámara que lleva en el auto no la registró entera y la FOM tuvo que usar para sus redes sociales un editado con imágenes de la televisación. Algunos creen que es para no mostrar cómo el manejo de energía hace que la velocidad caiga en el sector de Suzuka donde antes se alcanzaba la máxima velocidad: la recta previa a la curva 130r, donde se aplica el Súper Clipping.

❌ NO hay censura de la FOM en la cámara onboard de su vuelta de clasificación. Os lo explicamos 🕵️‍♂️ #F1 pic.twitter.com/S0307rQBxL

Los 22 pilotos, entre ellos Franco Colapinto, recorren el trazado y reciben el cariño de los fanáticos que ya llenan las tribunas a dos horas de que comience el tercer gran premio del año de la Fórmula 1.

We go LIVE in Suzuka for the drivers’ parade ahead of the Japanese Grand Prix 🇯🇵 #F1 #JapaneseGP https://t.co/L8z5mZFjly

El jefe de equipo de Alpine valoró el rendimiento de Pierre Gasly: “Pudimos replicar el P7 de la clasificación anterior. No hay puntos el sábado, pero reafirma que tenemos un paquete competitivo en distintos circuitos”.

En cuanto a Franco Colapinto, fue claro: “No dio el mismo salto de rendimiento entre sesiones y quedó eliminado en Q2”. Y agregó: “Vamos a trabajar duro para entender por qué no estuvo el ritmo y ayudarlo a cerrar esa brecha”.

Pensando en la carrera, dejó un mensaje optimista: “El ritmo en tandas largas fue competitivo, así que esperamos estar en la pelea por los puntos con ambos autos”.

La presencia de un compatriota para apoyar a Franco Colapinto no falta en ningún circuito del mundo, aunque estén exactamente del otro lado de la Tierra. El circuito de Suzuka muestra imágenes de los fanáticos horas antes de la carrera y una bandera argentina se cuela entre las fotos.

世界の国からコンニチワ！ #F1jp #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/xbhTUOWAUs

El dominio de Mercedes en el arranque de la temporada 2026 es tan claro como incómodo: mientras el equipo se afirma como la referencia técnica, la verdadera pelea empieza a insinuarse dentro del propio box. George Russell llegó a Japón como líder del campeonato, pero el crecimiento meteórico de Kimi Antonelli —ganador en China y ahora poleman en Suzuka— empieza a cambiar el equilibrio interno.

El británico ya no solo corre contra Ferrari o McLaren: tiene en su propio compañero a un rival directo, joven y sin nada que perder. Antonelli, con apenas 19 años, no solo muestra velocidad, sino una madurez inusual para gestionar momentos clave, como lo hizo en la clasificación japonesa. En ese contexto, Russell enfrenta un desafío distinto al de temporadas anteriores: sostener su lugar como referencia del equipo.

En la Fórmula 1, cuando un auto domina, las jerarquías internas se ponen a prueba. Y Mercedes parece encaminarse hacia ese escenario. Con ambos pilotos separados por pocos puntos y el título todavía en construcción, la pulseada ya no es solo contra el resto de la parrilla: empieza a definirse entre ellos. Suzuka puede ser el primer indicio de una disputa que promete crecer.

No es un circuito más: Suzuka fue sede de definiciones de campeonato durante décadas. Senna y Prost protagonizaron aquí algunos de los momentos más icónicos de la Fórmula 1, y varios títulos se resolvieron en este trazado. Aunque hoy el calendario cambió, el peso simbólico del circuito sigue intacto. Ganar en Japón no es solo sumar puntos: es entrar en una tradición histórica de la categoría.

A diferencia de otros circuitos modernos, Suzuka no suele ofrecer una gran variedad estratégica. La dificultad para adelantar hace que los equipos prioricen no perder posición en pista antes que arriesgar con estrategias agresivas. En general, las carreras se definen entre una o dos paradas, con foco en la gestión de neumáticos más que en jugadas tácticas extremas.

Si el equipo alemán logra convertir la pole en victoria, podría encadenar tres carreras dominantes en el inicio de la temporada, algo que remite a sus mejores años en la categoría. Con el cambio reglamentario, Mercedes parece haber encontrado rápidamente el camino, y Suzuka puede ser una confirmación fuerte de ese nuevo ciclo.

Los números no los favorecen: en un circuito donde adelantar es difícil y la pole suele definir, partir desde la segunda y tercera fila complica las chances de McLaren y Ferrari. Sin embargo, ambos equipos apuestan a errores, estrategia o ritmo de carrera para romper esa tendencia. La clave estará en la largada y en mantenerse cerca para aprovechar cualquier oportunidad.

La revolución reglamentaria de 2026 sigue generando ruido, y ahora quien salió fuerte a cuestionarla fue Jos Verstappen. El ex piloto y padre de Max lanzó una advertencia directa sobre el rumbo de la categoría: considera que la nueva era está generando “caos” en pista, pero sin mejorar el espectáculo. Para él, el problema no es la falta de acción, sino que esa acción está cada vez más condicionada por factores técnicos y no por el talento del piloto.

Según su mirada, la Fórmula 1 se está alejando de su esencia. La creciente dependencia de la gestión de energía, las diferencias de rendimiento entre autos y la influencia de sistemas híbridos hacen que las carreras parezcan “artificiales”, con adelantamientos más ligados a la batería disponible que a maniobras puras. “Si llamás a esto correr…”, llegó a deslizar, en una frase que resume su crítica.

El planteo no es aislado: se suma a las quejas de su hijo Max y de otros pilotos sobre una categoría que, con el nuevo reglamento, cambió radicalmente la forma de competir. En medio de este debate, la F1 enfrenta un desafío incómodo: cómo sostener la innovación sin perder la identidad que la convirtió en la cima del automovilismo.

Hay una imagen que se repite cada año en el Gran Premio de Japón y ya es parte del ADN de la Fórmula 1: la gran rueda de la fortuna que se eleva sobre el circuito de Suzuka. Ubicada dentro del parque de diversiones que rodea el trazado, se convirtió en un ícono visual único del calendario. Desde allí, miles de fanáticos tienen una vista privilegiada de varias curvas, mientras los autos pasan a toda velocidad por uno de los circuitos más técnicos del mundo.

Más allá de lo pintoresco, la rueda resume el espíritu de Suzuka: un lugar donde conviven la tradición de la vieja escuela con un entorno distinto al de cualquier otro Gran Premio. Cada toma aérea la muestra girando de fondo, acompañando la acción en pista y aportando una postal inconfundible que identifica al GP de Japón incluso antes de que empiece la carrera.

La gran sorpresa negativa de la clasificación fue Max Verstappen. El tetracampeón quedó afuera en la Q2 y largará desde el puesto 11 en Suzuka, muy lejos de la pelea por la punta. Visiblemente frustrado, volvió a cargar contra su auto: “Es inconducible”, lanzó por radio. Red Bull sigue sin encontrar respuestas en este inicio de temporada.

La escudería italiana volvió a ubicarse cerca, pero sin lograr meterse en la lucha directa por la pole. Charles Leclerc fue cuarto y Lewis Hamilton sexto, manteniéndose como alternativa en un circuito donde la estrategia puede jugar un papel clave. Ferrari sigue en la pelea, aunque por ahora sin el ritmo necesario para desbancar a Mercedes.

Después de un arranque de temporada complicado, McLaren mostró señales claras de recuperación en Japón. Oscar Piastri clasificó tercero y compartirá la segunda fila con Charles Leclerc, mientras que Lando Norris partirá quinto. Si bien aún están un paso detrás de Mercedes, el equipo británico empieza a acercarse y se ilusiona con pelear en carrera.

George Russell no tuvo una clasificación sencilla, con problemas en el comportamiento del auto durante buena parte de la sesión. Aun así, logró meterse segundo y mantener el 1-2 para Mercedes. “El auto no se sintió igual que todo el fin de semana”, reconoció el británico, que de todos modos dejó en claro que la pelea fuerte será el domingo.

La carrera se larga a las 2 de la mañana del domingo 29 (horario de Argentina).

En vivo desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV.

Franco Colapinto viene de vivir su mejor fin de semana en Alpine, el equipo al que llegó tras quedarse sin lugar en Williams, en el que debutó como reemplazante en mayo de 2025 y el que le dio la posibilidad de ser titular por primera vez en su carrera esta temporada. Tras sumar su primer punto en la escudería francesa con el décimo puesto en el Gran Premio de China, el argentino tenía ante sí el difícil desafío del circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y difíciles de la Fórmula 1. Y cumplió con entrenamientos prolijos aunque no fue competitivo en el ritmo a una vuelta, lo que quedó en evidencia en la clasificación, donde quedó 15° y largará este domingo (a las 2 de Argentina) cuatro filas detrás de su compañero Pierre Gasly, que se metió en Q3 y quedó séptimo. LEER MAS .

El italiano no solo gana, también rompe marcas. Tras convertirse en China en el poleman más joven de la historia, ahora repite en Suzuka con una vuelta impecable. “Fue una sesión limpia, me sentí muy bien en el auto”, explicó tras la qualy. Su adaptación al nuevo reglamento y su madurez en pista lo posicionan como uno de los grandes candidatos al título.

La clasificación en Suzuka volvió a tener a Mercedes como gran protagonista. Antonelli fue escoltado por su compañero George Russell, a casi tres décimas, una diferencia considerable en la Fórmula 1 actual. El equipo alemán ya había dominado en Australia y China, y ahora repite en Japón, consolidándose como el rival a vencer en este arranque de campeonato.

Kimi Antonelli sigue haciendo historia en la Fórmula 1. El italiano de apenas 19 años se quedó con la pole position del Gran Premio de Japón en Suzuka con un tiempo de 1:28.778 y largará desde el primer lugar por segunda carrera consecutiva. Su rendimiento confirma el dominio de Mercedes en este inicio de temporada, en un año marcado por cambios técnicos profundos que parecen haber favorecido claramente a las Flechas de Plata.

El día más esperado del fin de semana llegó: este domingo a las 3 de Argentina, se pondrá en marcha la tercera carrera de una temporada que Mercedes domina a piacere, con George Russell como líder del Mundial, con solo cuatro puntos de ventaja sobre Kimi Antonelli.

Redactora de la sección Deportes.

Fuente: Clarín