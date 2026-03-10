Este sábado se estrena “Retocadas”, la nueva comedia de Producciones Independientes

MADARIAGA





La compañía Producciones Independientes presentará este sábado el estreno de “Retocadas”, una comedia absurda que aborda con humor temas vinculados a la modernidad, las cirugías estéticas, la imagen personal y las apariencias frente a los demás.





La obra se presentará el sábado 14 de marzo a las 21 horas en la Casa de la Cultura, con funciones también programadas para los días 21 y 28 de marzo en el mismo horario.





La puesta cuenta con las actuaciones de Karina Macchi, Carina Carrozzo, Virginia Valcarsel, Gisel Arana, Mabel Siste y Marta Mancini, acompañadas por Silvana Altamiranda, María Luz Fernández, Agustina Sarlengo, Analía Vidal y Sonia Medina.





Las coreografías están a cargo de Lorena Barrientos, mientras que la dirección general es de Alejandro Manzo.





La obra está recomendada para mayores de 13 años y propone, desde el humor y el absurdo, una mirada sobre las presiones sociales vinculadas a la estética y la búsqueda de aceptación.





Las entradas anticipadas tienen un valor de 4.000 pesos, mientras que en puerta costarán 6.000 pesos. Los tickets pueden adquirirse en la boletería de la Casa de la Cultura, que atiende de lunes a viernes de 7 a 13 y de 18 a 21 horas.